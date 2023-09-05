N9《牙痛文學》論盡無人共鳴都市情歌 許廷鏗現身MV演牙醫 (14:44)

由游學修（NEO）、潘宗孝（ERN9）組成的男子偶像團體N9，全新作品《牙痛文學》現已正式派台！N9甫出道已立下宣言，誓要於樂壇頒獎禮爭獎。N9的宣言絕非空話，出道短短3個月，已先後推出《超級勁爆叱咤風雲金曲》及日文歌《二泊三日》，兩首歌至今合共已有逾75萬點擊。

這次N9炮製洗腦式情歌《牙痛文學》，由副隊長游學修擔大旗，唱盡大家都發生過卻無人共鳴的愛情「痛點」，隊長ERN9和聲協力。

新歌《牙痛文學》借愛情比喻牙痛，「牙痛文學」一詞原意泛指刻意造文細數個人生活瑣事，只有作者本人很有感受，卻難以讓讀者感動或為社會作出影響的文學作品，就像無人明白的愛情悲歌，對外人來說完全無關痛癢，當局者卻痛入心靡。

N9的新作表面上是情歌一首，背後似在諷刺樂壇充斥着太多「無人明」的情歌，NEO說：「每個人都有自己解讀，我相信樂迷會有自己諗法，我就唱得好有感覺。」

MV方面，繼邀得繪麗奈於《二泊三日》飾演社長夫人之後，這次《牙痛文學》的MV找來於許廷鏗飾演牙醫。雖然牙醫是許廷鏗的本業，但這次是他首次於鏡頭前飾演牙醫，穿上醫生白袍的他輕鬆駕馭，對於有樂壇前輩答應為MV登場，N9表示衷心感激。

N9對新曲寄予厚望，他們說：「今次呢個曲風咁傷感又咁浪漫，MV仲有許廷鏗老師為我哋傾力演出，我哋都好感動，希望令每位9仔粉（粉絲暱稱）滿意。」N9計劃今年將有五首派台歌，他們表示其餘兩首亦已籌備中。

（即時娛樂）