《歐洲鐵騎遊》今晚首播 袁偉豪跟甩大隊爆粗 張振朗天雨路滑炒車 (17:32)

袁偉豪、張振朗主持的節目《歐洲鐵騎遊》今晚（9日）首播，兩人與工作團隊挑戰10天內駕駛電單車遊走法國、意大利、奧地利及德國，參加由百年著名汽車生產商舉辦的電單車節。製作組採用多角度拍攝手法，加上隨團人數有限，與2位主持一同出發的團隊只有導演及攝影師2個人，但攝影器材則有2部航拍機、2部相機、1部DV、4部全景相機360及4部GoPro。為了幫輕導演及攝影師，袁偉豪、張振朗出發前已自薦幫忙拍攝及自拍，攝影師則主力負責從後跟拍，務求帶出百分百真實感。頭尾共10天的歐洲鐵騎遊，連預備、起飛及回程前後共需約13日。袁偉豪、張振朗除了第5天的行程能有1日休息，其餘日子均全程駕駛電單車，十分疲倦。

全長約2700公里的旅程中，4人多次遇上滂沱大雨，更發生交通意外。袁偉豪、張振朗出發前一晚已忐忑不安。他們第1天要由法國小鎮旺斯出發到意大利的貝內韋洛，但出發後不久已跟甩大隊，兩位主持焦急得多次爆粗。袁偉豪、張振朗事後笑言沒想過會講那麼多粗口，袁偉豪表示︰「真係好多分岔路、好多迴旋處、好多大貨車﹗」張振朗續說：「係囉，全部法文，都唔知撳邊個掣﹗」眾人最後擾攘了3個小時才走出困局。來到第2天，他們由貝內韋洛出發去到塞拉瓦萊斯克里維亞時，張振朗因天雨路滑駛至彎位時跣胎，連人帶車跌低，袁偉豪立即衝上前扶起他。張振朗透露他當時最擔心的是被母親知道。

兩人在節目中真情對話，袁偉豪透露外母不喜歡他騎電單車；張振朗則公開3位曾坐過其電單車的圈中女性。袁偉豪認為︰「坐得電單車尾嘅女仔，關係都係非比尋常﹗」不過，他以外母作擋箭牌，拒絕公開曾坐過其電單車尾的女生名字。原來，袁偉豪與張振朗早在訓練班時期已結緣，袁偉豪「投訴」張振朗︰「你訓練班啱啱出嚟嗰時，仲叫我Ben哥，依家冇喇！」他坦言跟張振朗非常投契，大家都是一步步捱出頭。張振朗則說︰「袁偉豪平時畀人感覺唔係好講嘢，但其實佢都有好Funny一面。」

（即時娛樂）