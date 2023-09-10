鄧佩儀完成學位 潛水年半終蒲頭 畢業後繼續留加不返港 (16:22)

在無綫官網的女藝人一欄，仍然見到鄧佩儀相關資料。（網上圖片）

鄧佩儀表示在過去的1.5年多，回到家人的身邊過得很開心。（Ig圖片）

鄧佩儀表示在2021年尾時，最難過是被誤解成沒有工作10個月，而她表示是因為一早請了假，才沒有工作的。（Ig圖片）

前華姐冠軍鄧佩儀（Gloria）曾受無綫力捧，她在前年播出的《換命真相》首次擔正女主角後，便向公司請假返加拿大讀書，她在UBC（英屬哥倫比亞大學）尚德商學院修讀工商管理學士學位以及修讀有關電影製作的課程。

今天（10日）Gloria在社交平台宣布她終於完成學位，她寫道：「6月份時已經申請了畢業，正在等11月份的畢業典禮...還記得剛開始回到校園時，一邊面對著外界的誤解，一邊考試，當時一邊流淚一邊溫書....但現在很開心熬過了那段時間，成為更堅強的自己。

疫情讓大家的人生變得不容易，也改變了許多人的心態，我也不例外。疫情的幾年除了經歷著不同的困難，我也經歷了親人的離世。其實這麼多年來離開加拿大，我長大的地方，到香港工作一點都不容易。

種種的原因讓我拍完『換命真相』後，請了假回加拿大完成我一直想完成的學業和探望家人。當時也不斷在想，人生的意義不就應該是和家人一起開心地過嗎？

雖然2021年尾時，最難過是被誤解成沒有工作10個月，而我是因為一早請了假，才沒有工作的...也曾經寫過無數遍千字文想說我的感受，但最後還是選擇了刪掉。現在我不多說了，因為監製與演員們之後都已經為我澄清了（網上可以找到相關報導或可以去我Facebook看）。

過去的1.5年多裡，回到家人的身邊過得很開心，現在也能夠確定自己做對了選擇。最後要跟大家說的是，畢業後我也會繼續留在加拿大。」

（即時娛樂）