AP潘宇謙出道7年首推專輯 孖仔有份參與「創作」 (19:07)

AP潘宇謙第二首主打《宇宙》，將兒子心跳聲加於編曲內，既然是三父子首次創作，作曲人欄目上亦加上雙生兒名字作為紀念。（大會提供/Ig圖片）

出道7年推出首張完整專輯的AP潘宇謙，收錄以個人成長經歷為主題的全新歌曲《崩潰》，寫下與家人爭吵後沉澱心情；《宇宙》則是自己成為父親後的奇幻心情。

AP潘宇謙首張華語專輯《HIGH TIME》登錄各大音樂平台。2016年出道成為歌手的AP，相隔7年推出首張專輯，專輯名稱《HIGH TIME》，同時有著「拖遲很久但早該做好的事」，他更將這些年的經歷與故事寫成歌，寫下許多真實經歷，從親情、愛情到成為人父的體悟。

專輯第一主打《崩潰》是AP一次與家人爭吵沉澱後帶來的靈感，隨著時間流逝，從情感到寫歌也愈發成熟；也因為疫情，讓AP陰錯陽差有時間籌備這張最貼近現階段狀態的一張專輯。

第二首主打《宇宙》，創作靈感來自於AP兒子們產檢時的心跳聲。宇宙一詞除了想說雙生兒出生後，變成了一家人整個宇宙愛，也想道出小朋友擁有無限可塑性，像宇宙一樣浩瀚。AP更將兒子心跳聲加於編曲內，既然是三父子首次創作，作曲人欄目上亦加上雙生兒名字作為紀念。

《HIGH TIME》全碟收錄共8首歌，其中6首以個人成長經歷為主題，將AP從如何開始接觸音樂、追夢、跟戀人相處點滴、失去親人痛楚、以及成為兩孩之父後，對兩代之間親情的感悟，都寫進歌曲。

專輯裏每一首歌都是AP潘宇謙的人生故事，《憧憬》是他音樂故事的開端，講述因為偶像陳奕迅而開始創作的故事；《星空》講述入行曾不被看好但繼續逆流而上，追逐理想堅毅不屈的心情。

另收錄兩首Bonus Track，包括由陳卓賢（Ian）作曲，《天黑時想跟你到白頭》的華語版本《天亮》，內容寫下AP過去壓抑的一面，最後鼓勵聽者只要願意放下逞強，將會迎向天明。專輯最後一首歌《說過》，他第一首寫給其他歌手的DEMO，廣東版原曲為許廷鏗的《良心發現》。

（即時娛樂）