約埋班FRIEND去旅行｜JW稱連續便秘10日 與陳瀅有關 (19:52)

周嘉洛、陳瀅、王灝兒（JW）及朱敏瀚早前到泰國清邁拍旅遊節目《約埋班FRIEND去旅行》，嘉洛、JW 及朱敏瀚今日聯同張振朗、賴慰玲出席節目宣傳活動，席間播出陳瀅預先拍下，爆JW連續便秘10日、周嘉洛搞喊JW的片段。JW解釋在清邁時因與陳瀅同房，感覺不夠自由及有點壓力，但每天又吃很多美食，因此才便秘。她說︰「我不敢看回片段，知道自己一定很腫。所有工作人員都知我便秘，不停給我秘方，最後靠食藥解決。」談到被周嘉洛整喊，JW表示︰「便秘已很不舒服，還被周嘉洛取笑似個波。他出發前又與珍姐﹙曾勵珍）做戲扮去不到。」

朱敏瀚自爆在旅程中激嬲陳瀅︰「我們4個不斷互相傷害，這個仇恨是由拍《痞子無間道》開始。我在拍劇時也有整喊她，然後在旅程上爆發出來。我曾說永遠不再和她一同拍劇，這樣對大家比較好。不過，我們完成拍攝後，友情未受影響，很期待再拍第2輯。」朱敏瀚除了去泰國清邁，也有伙拍張振朗、賴慰玲去澳洲悉尼拍攝。張振朗、賴慰玲互指對方是喊包，張振朗說︰「慰玲拍攝時日日喊，是我認識的朋友當中最易喊的。她見兒子返學喊，放學又喊。」賴慰玲指張振朗拍攝講述心底話的部分時喊足一個鐘︰「他拍完後仍在哭﹗」被問到可擔心與鄭裕玲的HOY TV旅遊節目比較，張振朗稱兩個節目性質不同，賴慰玲說：「只要我們玩得開心，觀眾就喜歡看。」

（即時娛樂）