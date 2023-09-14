歐洲鐵騎遊｜袁偉豪張振朗參觀千年古堡 遲到激嬲堡主 (18:22)

袁偉豪、張振朗主持的綜藝節目《歐洲鐵騎遊》將於後晚（16日）播出第2集，他們騎着電單車在被喻為全世界最靚的路段風馳電掣，去到全意大利最高的露台打卡，欣賞加爾達湖無敵靚景。張振朗嘆︰「苦盡甘來，可以睇咁靚嘅景，真係好值得。」翌日，兩人暫時離開大隊，前往參觀有近千年歷史的古堡，惟出發後不久便遇上阻滯，電單車因之前曾遇上大雨關係而發生問題，要臨時換上其他鐵騎，最後因遲到而一度激嬲古堡主人。

來到行程中的第5日，袁偉豪、張振朗終於能全日休息，他們趁機慢遊意大利小鎮，邊歎咖啡邊回顧昔日的「搏命」歲月。袁偉豪回憶他30歲到38歲時的身體嚴重透支︰「拍完《鐵探》之後，我身體好差，身形似足道友，唔係點解大家會成日覺得我好攰、好殘。其實我都唔想，係咪真係值得咁做？如果問多我一次，我都係會咁做。我嗰時攰到，去到欄杆面前發覺自己腳軟，好似有把聲同自己講『你唔掂呀，你跳唔過去㗎』。我真係感覺到，晏晝食嘅嗰粒雞蛋，朝早食嘅粟米片已經用盡，曾經香港先生操番嚟啲肌肉冇晒。」

張振朗重提其中一年台慶表演環節︰「有一年台慶有個環節係講訓練班，我要做一隻馬騮，講我要撻落一張枱度。一Action，我腎上腺素飆升，當時冇戴住腰封就飛起身撻咗落去，之後就感覺到好大鑊，最後繼續死頂，第二日即刻去睇醫生。」

（即時娛樂）