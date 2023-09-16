王馨平稱亡父王羽性格大男人 憶跟鄭嘉穎拍拖 遭爸爸反對 (16:56)

王馨平（Linda）接受商台梁泰來主持的《星光背後》訪問，Linda在嚴父王羽的看管下，於1993年出道，她的成長、事業以及愛情，都受父親影響。王羽離世後，Linda為表思念，Linda請來伍仲衡為她製作歌曲《威嚴背後》，她在節目剖白父女情，並分享對父親兩段失敗婚姻的看法。

王羽與首任妻子、一代電影紅星林翠育有3女兒，身為大女的Linda談及6歲就經歷父母離婚，她表示當時已懂事：「有人問過我父母離婚是誰的錯，我當時已識答，他們都沒有錯，相處很多問題，經常嘈交，媽咪將我們交給爸爸，是不想爸爸什麼都失去。媽咪1995年突然病逝，爹哋都幫手打理後事，我們3姊妹亦看到他哭。」

父親與繼母王凱貞，於1978年再婚，及至1999年離婚鬧出哄動台灣的新聞，王馨平指父親是傳統大男人，結婚後不懂得維繫夫妻關係，導致不想離婚，也要離婚收場：「爹哋是重情的男人，但在他身邊的女人，其實都好辛苦，因為他太大男人！我沒有怪過後母，她跟我關係好好。其實爸爸識氹女仔，追求後母時好sweet，亦問過我們3姊妹，她（王凱貞）當我們後母好不好，我們全都贊成，但娶回來，又好像不是那回事。」

王馨平指父親極疼惜家人，但不宣之於口，內斂的王羽亦從不向女兒解釋自己決定，一如當年求學期間，一直禁止她入行，她謂：「因為他本身是藝人，知道圈子太亂啦！」及至大學畢業，父親允許她唱歌，亦要有一個條件：「他說做歌手可以，但要聽他的話，先於香港出道，也要安排甄妮做我經理人。」

不過Linda出道後，在港台兩地爆紅後，1995年與甄妮爆出合約糾紛，王羽出面護女，最終要鬧上法庭，導致Linda事業受挫，她坦言當時左右做人難，她說：「當時無得揀，已開始第一步，爹哋是否介入太多是一回事，但我是否聽話又是另一回事。但我最初唱歌，他要安排，我沒法反抗，他有他道理，亦需跟他安排去做，但出道後公司所有安排，他真的沒過問。」

《威嚴背後》一曲紀錄王羽於王馨平17歲發現她初戀時，掌摑女兒一記耳光，Linda坦言與鄭嘉穎的戀情，亦備受父親影響及打壓：「主要因我入行之前有跟爹哋承諾，答應了不可跟同行的人拍拖。其實他（爸爸）經歷及眼見許多圈中情侶很多，但他不會跟你解釋，只告訴你不可以這樣做。」

當年王羽高調反對王馨平跟鄭嘉穎的戀情，Linda坦言與父親關係漸變疏離，及將戀情轉致地下，她說：「往後幾年，爹哋根本不知我有沒有拍拖。」

與嘉穎分手後，現任丈夫Stephen（李家輝）又如何過嚴父這一關，Linda笑說：「那時我都30幾歲啦，兩個妹都結了婚，他都心急，加上最重要是Stephen不是圈中人，又是嫲嫲介紹，怎會反對？事實上，我丈夫是好體貼，好有人緣，很尊重長輩的好男人。」

（即時娛樂）