蔡思貝拍節目求偶不成功 繼續單身 懶理跟郭珮文比較身材 (18:18)

對於網民將蔡思貝和郭珮文身材拿來比較，蔡思貝只說：「冇留意！冇乜所謂啦！」（林祖傑攝/Ig圖片）

蔡思貝、何廣沛、陳嘉慧、游嘉欣等，今天（18日）宣傳無綫劇集《你好，我的大夫》，蔡思貝父母帶同愛犬到場支持，蔡思貝表示很開心與何廣沛熒幕情侶形象入屋，何廣沛稱看網上留言大家覺得他在劇中角色比較執着著，不明白蔡思貝在劇中為何那麼喜歡他，他更大爆：「蔡思貝拍攝期間亦有疑問，連演員都覺得搲頭，觀眾應該都有同感，就因觀眾也有這疑問，就會繼續追看。」他表示現實中拍拖，並不如角色般執着，而他的女友也有捧場。

蔡思貝直言現實不會接受男友執著，她覺得執著的人好難溝通。問她在《貝遊歐洲》公開求偶成不成功？她則說：「不成功！可惜並沒有異地情緣，唯有繼續專注工作、專注單身。」

她認為在節目中表現是多元化生動，卻被網民留言指她把聲好嘈，她說：「正常！話我把聲嘈都不是第一日的事，有時興奮係會高音啲嘅。」對於節目中以泳裝上陣，她說：「原本不用穿泳衣，因為有些地方一定要穿泳衣，所以便穿一件頭泳衣，沒有那麼怕醜。」

問到在節目中她身穿白背心，被網民拿作跟穿同款背心的落選港姐「金髮蔡思貝」郭珮文比拼身材，可會覺反感？她說：「冇留意！我自己都唔知，冇乜所謂啦！」

陳嘉慧以一身秋裝到場，與穿背心的游嘉欣相映成趣，陳嘉慧在台上更熱到暈暈地差點中暑，活動期間要落台休息，直言後悔不如游嘉欣般著得通爽。最近經常穿小背心的游嘉欣否認大解放，她說：「咁都大解放？唔係嘛！是展露夏天青春活潑，而且預計行過來會出汗，所以穿得涼爽一點。」

（即時娛樂）