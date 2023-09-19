《我們的十八歲》9.28上映 溫碧霞欣賞林千渟 演出自然有自信 (13:34)

作為《我》監製，Irene由劇本開始已經參與，她放了很多小時候的經歷在劇本，對戲中故事情節相當熟悉，試鏡後決定邀請千渟演出。（大會提供）

由溫碧霞（Irene）聯同林千渟、楊偲泳（Renci）、李麗珍、車婉婉及廖子妤聯合演出的電影《我們的十八歲》，將於9月28日上畫。

電影圍繞兩位女主角張綺玲（林千渟飾）及李羡英（楊偲泳飾）的成長故事，兩人自小認識並一同闖蕩80年代五光十色的娛樂圈，李麗珍飾演李羡英成年版。至於身兼監製的Irene，就飾演千渟的成年版，兩代女神一同登場，Irene讚賞後輩用心演出的態度。

作為《我》監製，Irene由劇本開始已經參與，她放了很多小時候的經歷在劇本，對戲中故事情節相當熟悉，試鏡後決定邀請千渟演出。Irene表示千渟演出自己年輕版有點緊張，但拍完後欣賞後輩工作態度，她說：「千渟是很用心很努力去做好角色，亦看得出她跟Renci很有火花，千渟似我小時候，Renci就似李麗珍的小時候，兩個演得好自然，好有自信，相信未來她們會有更長道路，有好多演出空間嘗試。」

為演好張綺玲一角，千渟開拍前特意跟Irene取經，希望更能拿捏角色的想法：「跟Irene見面主要想了解到她年輕時，跟家人關係以及她的想法。她向我透露自己小時候的性格跟現在截然不同，小時候比較倔強、大膽，我們亦較多講到這些部分，令我能夠更加進入角色。」

千渟又指Irene鼓勵她放膽演繹角色：「Irene說話的態度和語氣非常溫柔，見面時她向我直言：『你不用參考現在的我，你按照自己想法，覺得角色應該如何去演便可。』但我都有特意參考Irene的成名作《靚妹仔》等其他作品，揣摩Irene當時情感表達以及眼神。」戲中張綺玲一角，跟千渟向來的文青女神形象大相逕庭，角色性格反叛，戲中更有性感鏡頭，可謂千渟演藝事業上一大突破。

（即時娛樂）