搖籃凡世｜許恩怡演懷孕少女 向袁富華廖子妤偷師 自製人格分類指標助入戲 (18:47)

香港與馬來西亞聯合攝製的電影《搖籃凡世》，今天於馬來西亞舉行開鏡儀式，一眾演員包括許恩怡（Natalie）﹑廖子妤（Fish）﹑袁富華（Ben哥）﹑馬來西亞演員蔡寶珠和陳美玲等出席。

《搖》片是一部人文關懷和女性議題相關電影，電影於馬來西亞雪隆一帶取景，故事講述吉隆坡一所24小時營運的棄嬰保護艙，每一位女性志工，日以繼夜發揮 母性天職，成為挽救初生嬰兒的搖籃手，但是她們過往卻同樣承受性別不公傷害。

Natalie日前已抵達馬來西亞，準備電影拍攝的工作，提到接拍這部電影，她表示有一定難度，不過遇到Ben哥與Fish，盼從中偷師，她說：「Ben哥同Fish都係好好前輩，我好尊敬佢哋，好期待喺佢哋身上學到嘢，呢幾日都有觀察Fish工作，見到佢喺每一項工作、細節上都好投入落去，好值得學習。」

戲中Natalie演懷孕少女，經歷她從未經歷過的歧視與欺凌，她為角色做足功課，她說：「我係做懷孕3個月少女，呢個少女經歷好多嘢，遇到好多男人唔尊重，對佢好唔公平，心裏面有好多怨恨，導演叫我演嘅時候，眼神要充滿怨恨，其實戲入面同Fish好多對手戲，一邊要同Fish表現得好親密，另一邊廂要有怨恨喺度，加上喺戲入面經歷，我係從來未接觸過、內心係好沉重，要代入去係有啲難度。」

為了今次角色，Natalie除私下跟導演研究，了解角色背景，她更度身訂做一個角色的MBTI（人格分類指標），她說：「我創作咗呢個角色嘅MBTI，咁樣我對佢嘅性格會熟啲，我講說話嘅語氣、表情、姿態都會好影響到嘅，我會練熟啲對白，就算唔係我嘅都會讀熟佢，因為今次要講馬來西亞口音嘅廣東話，劇組好好，錄咗音畀我每一日可以練習。」

（即時娛樂）