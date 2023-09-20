說笑之人｜導演區焯文謝票場偶遇爸爸極感動 「妒忌」袁富華吳肇軒獲獎 (19:14)

由區焯文執導﹑袁富華﹑吳肇軒﹑伍詠詩﹑阮兆輝﹑陳麗雲和蔣祖曼合演的電影《說笑之人》，主題為「笑住喊，喊住笑」，今次是區導第3次執導演筒，他說：「電影得到天下一支持，除了資金外，最大的感受是大家有共同的想法，希望拍一部鼓勵香港人的電影，或者可以說是令大家在面對逆境有所共鳴的電影！」

電影中後段講到爸爸華哥（Ben哥飾）主動跟囝囝文少（吳肇軒飾），提出希望去看他講一次棟篤笑，區導解釋：「當時的難度在於兩位要表達出『笑住喊，喊住笑』的感受，軒仔負責在台上講棟篤笑，但因為爸爸第一次看表演，他心理上都會有壓力，由他在校中不想認爸爸，直到他將爸爸介紹給講棟篤笑的隊友，再對着爸爸講棟篤笑，其實是他人生關口一大突破，同時以棟篤笑形式，講出跟爸爸相處點滴。」

導演表示台下看表演的Ben哥，同樣有表達出矛盾的心態 ，一來開心可以看到囝囝表演，二來棟篤笑內容都是他本人親身經歷，這種心情都難以演繹，不過兩位演員一take過超額完成。

電影上映後，區導跟演員們展開謝票活動，區導直言：「頭兩天的票房未如理想，觀眾較為人丁單薄，黃金時間場次都只得10多位觀眾，兩晚都失眠。」不過悲劇當中的確有笑有淚，特別的事亦發生在《說笑之人》謝票場中，導演說：「第3日謝票有一場9成滿座，令我情緒較為激動，非常感謝大家支持小本製作，正當我打算離開，有位觀眾向我揮手，原來正是我爸爸，我毫不知情，因為爸爸問我講攞票時，似足戲中Ben哥問囝囝可否去看棟篤笑一樣，最後向觀眾介紹我心目中的華哥，這一天對我來說好難忘及感動。」

講到Ben哥及軒仔憑《說笑之人》遠赴芝加哥領獎，區導笑言「妒忌」，實際上替兩位感到榮幸，因為他們率先跑出，為《說笑之人》爭取殊榮，上映翌日就在芝加哥獲獎，由本土去到國際，有一個非常好的開始。區導笑指Ben哥及軒仔自稱「片場百厭星，」這個稱號實在非常貼切，不過2人埋位時相當專業，鏡前鏡後百厭地培養父子情，空閒時又會緩和現場氣氛，有務實演技，又有即興發揮，大家溝通非常良好。

《說笑之人》整套戲大部分取景地都圍繞在荃灣，全因區導自小在荃灣長大，每個地方對他來說都充滿人情味，他說：「我的創作取向是不熟不拍，或者算是不熟不懂得拍，我熟才可以拍出這地方比較透切的了解。加上今次想以自己最熟識的時地人，來創作最貼身的故事，嘗試拍一個觸及內心最深處的戲。當然荃灣在香港有一定的獨特性，香港第一個發展的衛星城市，有60年歷史，到近幾年還仍有新地標落成，集新舊人事於一處。戲中我也表達這一點，唐樓與新樓盤毗鄰，總覺得有一種繼往開來味道。」

（即時娛樂）