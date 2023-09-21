去邊啊Do姐｜Do姐訪問韓國男團AB6IX 細貓即場展舞技 (21:19)

細貓又帶Do姐到潮流勝地「弘大」，當然少不了影貼紙相，又一試今期流行的「四格漫畫店」。（大會提供）

由鄭裕玲（Do姐）主持的HOY TV旅遊節目《去邊啊Do姐》，今晚（21日）播出第14集，細貓（應智越）與Do姐繼續遊首爾。

Do姐、細貓到訪延南洞的「櫻花屋」，這間咖啡店建於1973年，本來是一間民居，但不少居民特意到屋旁盛放的櫻花樹下打卡，屋主索性改建為店舖。櫻花屋保留了韓式洋房舊建築、傢具，別具特色。細貓又帶Do姐到潮流勝地「弘大」，當然少不了影貼紙相，又一試今期流行的「四格漫畫店」，由畫師根據2人的貼紙相，即場描繪出有故事的漫畫。

來到期待已久的環節，Do姐、細貓探訪人氣韓國男團AB6IX，成員包括金東賢、李大輝、田雄、朴佑鎮。AB6IX表示對香港印象深刻，特別是粉絲們熱情投入，會努力練習，期待再與香港粉絲見面。

金東賢向Do姐介紹AB6IX歌曲《Loser》，成員李大輝參與填詞，4人即場清唱一段，Do姐大讚好聽，有如「天使聲音」。AB6IX的4位成員又向Do姐介紹自己最愛的韓國零食，金東賢、李大輝最愛分別是朱古力餅乾、藥果餅乾，而田雄、朴佑鎮最愛的分別是薯條、薯片。不過Do姐自爆已經20多年沒吃零食，表示「無一款想試」，但今次她為AB6IX破戒小嘗幾口，Do姐笑指「真係畀足面！」

AB6IX又帶他們參觀平日練舞場地，細貓曾在韓國當練習生，當然要一展實力。細貓與AB6IX馬上排練，極速學習一小段就在Do姐面前表演。雖然細貓怕現學現賣跳得差，又指「唔敢睇番自己跳舞」，但Do姐大讚細貓跳得好，能夠在短時間內練得又齊又好看。細貓亦很開心，覺得「做練習生回憶返晒嚟」。

（即時娛樂）