你好，我的大夫｜「二太」蘇恩磁演實幹慈母 後巷戲令監製感動落淚 (19:36)

蔡思貝、何廣沛等主演的劇集《你好，我的大夫》昨晚（21日）一集，除有神經性肌肉痙攣的關穎璇（關嘉敏飾）個案，還講述被視為不孝女的袁絲絲（陳嘉慧飾），其實十分痛惜母親羅培清（蘇恩磁飾），當年更因媽咪辛苦打幾份工掙錢令她能接受中醫治療，而立志成為中醫回饋母親，惜最終因過於沉醉追夢忘記初心。絲絲經遠志（吳偉豪飾）提醒得知母親可能患有柏金遜病後，即拋下一切趕回家，卻連母親在哪間麵店打工也不知道。絲絲後來在後巷發現疲態盡現的母親，才知道她為了自己的學費額外接多份夜間洗碗工作。培清看到眼泛淚光的絲絲趕至，繼續裝作沒有事，強調每天工作10數小時不辛苦，還有很多人陪伴聊天。

陳嘉慧很喜歡這段戲︰「嗰場戲好感動，唔少為人子女嘅，平日都少向父母表達愛意，但絲絲喺嗰場戲將口硬心軟嘅狀態表達到出嚟，就算平時點唔講，嗰刻見到媽咪咁辛苦終於忍唔住。希望可以令觀眾明白，絲絲其實好惜屋企人。」談到與蘇恩磁合作，陳嘉慧十分開心︰「佢成日同我分享以前讀訓練班嘅趣事，又畀好多相我睇。佢好有趣、好親切、好Nice。拍嗰陣，我真係覺得佢就係我媽咪。佢見親我都叫我做『阿女』，我都嗌佢媽咪，感覺好溫暖。」

處境劇《愛‧回家之開心速遞》中飾演二太的蘇恩磁演齡47年，她說︰「可能《愛‧回家》做得耐，大家對二太特別有印象，其實我之前演過好多唔同角色。我呢幾年比較少拍正劇，好開心今次同好多新演員合作，佢哋好乖好聽話。」提到她與陳嘉慧的後巷戲感人，蘇恩磁表示︰「我同陳嘉慧有好多感情戲，監製同導演睇完都感動到喊！」

（即時娛樂）