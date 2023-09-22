P1X3L新歌《BOMB 》MV型爆「炸」走流言蜚語 (21:55)

男子跳唱組合P1X3L推出全新快歌 《BOMB》，向樂迷表示：「我們回來了！」過去一年P1X3L工作不斷，他們分別先後忙拍劇及綜藝節目。時隔一年，他們迎來第5首單曲《BOMB》。他們表示因為很久沒有新作品，因此特別用上不少心力，並向公司建議他們心目中的製作人、歌曲概念及MV導演，公司非常重視及配合他們的想法。《BOMB》由T-Ma和PurpleNacho負責作曲、編曲和監製工作，填詞是Oscar。這首新歌主要概念想告訴大家：「 P1X3L回來了！」也找來他們非常喜歡的排舞師Jervin Racan編排舞蹈，希望大家知道P1X3L今年非只集中在電視上，而是一直在整裝待發，在準備最充足情況下，為樂迷帶來一個最有誠意，最有驚喜及最有型的一首作品。

P1X3L由《全民造星II》至成為歌手，每一步都是由低做起，由沒有變有。當中過程不乏冷嘲熱諷，人身攻擊或是被人亂帶風成為話題。所以《BOMB》希望能炸開所有不快，繼續披荊斬棘向前進發。其中一句歌詞令他們非常有共鳴「是負評或冷言／哪怕真與假／全盤都廢話／為著無礙向前／就地炸掉它」。

提到MV，P1X3L拍攝《BOMB》MV時和導演KK及Zoe合作非常愉快，整個過程令人難忘，因導演在MV加插不少演戲成份，令他們大呼好玩及全面發揮演戲細胞。拍攝MV最後一場跳舞場景時，因燈光設計很有心思，讓他們很喜歡這一幕。P1X3L希望導演能在MV把他們拍得很型仔，告訴大家他們是一隊男團，最後出來效果叫所有人感到滿意。MV亦包括現今在K-Pop音樂中很流行的Y2K Style，以及大家日後欣賞這個MV時，要同時留意內裏出現的多個「彩蛋」。

（即時娛樂）