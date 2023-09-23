林柏宏被香港粉絲嗌「老公」 李聖經想來港與粉絲聚會 (14:56)

韓國女星李聖經、台灣男演員林柏宏近日來港，昨晚出席時裝品牌活動，同場還有MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo），獲大批粉絲到場圍觀。有熱情粉絲更大叫林柏宏「老公」，林柏宏自言害羞又開心，不敢相信獲那麼多粉絲到場支持，十分感動。

李聖經身穿粉紅花花短裙，到場後向現場粉絲揮手和派心。時隔6年再來港，她很掛念香港的粉絲，希望未來有更多機會來港及舉行粉絲見面會。李聖經說：「我很喜歡吃香港的食物，有很多地方想去，可惜這次行程短，沒時間四圍去，希望能再來港。」對於被封為「行走流行搭配教科書」，李聖經認為太誇獎，自言平日喜歡舒適的打扮，這晚最喜歡身上的黑呔，簡單得來能配襯不同造型。談到其主演的韓劇《浪漫醫生金師傅3》反應好，李聖經說︰「拍攝時很開心，跟台前幕後合作愉快，希望快些有新作品再見觀眾。」

電影《關於我和鬼變成家人的那件事》在香港大收逾2000萬票房，林柏宏說︰「很多香港粉絲、朋友及電影公司已報喜，稱票房很好。我很感恩，不敢相信有這成績。」對於《關》片將代表台灣角逐明年奧斯卡的「最佳國際影片」，他覺得很開心及榮幸︰「這電影有笑有淚，是我喜歡的作品，望有更多人看到。（希望得獎？）不敢想，感謝導演創作時非常有愛。我拍攝時沒想過得獎，現在獲提名是對團隊的肯定。」

相關新聞︰盧瀚霆認鼻鼾聲大 反爆呂爵安2大陋習 最想與李駿傑同房

（即時娛樂）