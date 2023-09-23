《霸王別姬》30年｜張國榮失而復得演程蝶衣成經典 成龍開價2000萬片酬嚇窒電影公司 (20:59)

已故巨星張國榮逝世20年，其電影代表作《霸王別姬》亦已面世30年，電影出品人徐楓的「湯臣娛樂」特別將《霸》片4K修復，重新於世界各地公映。「湯臣娛樂」總監汪曼玲接受商台《星光背後》訪問，透露當年原來是已故「金牌經理人」陳自強（Willie）推薦李碧華的原著小說給徐楓，促成《霸》片的誕生。「Willie很喜歡原著，但說其公司不適合拍，於是推薦給湯太（徐楓）。湯太跟李碧華談了4晚購買版權，亦尊重作者，讓李碧華參與劇本及選角。」當年有傳導演陳凱歌最初屬意由張國榮、成龍分別飾演程蝶衣與段小樓，汪曼玲說：「程蝶衣一直屬意張國榮，至於霸王一角，陳凱歌本來想自己做，亦都考慮過台灣的吳興國，當然有想過成龍，但當年成龍開片酬2000萬，我們整部電影預算才3000萬。」

至於中間曾召開記者會宣布尊龍飾演程蝶衣，汪曼玲表示︰「李碧華跟湯太一直屬意張國榮，但張國榮當時很多片約，陳凱歌又要求他花兩個月時間學京劇，拍攝時間又要4個月。就在張國榮要求黑紙白字簽約拉鋸間，尊龍自己找上陳凱歌，說想演程蝶衣。」尊龍當年憑《末代皇帝》在荷李活爆紅，加上他是京劇演員粉菊花徒弟，又稱極欣賞陳凱歌前作《邊走邊唱》京劇，因此跟陳凱歌一拍即合。不過，尊龍後來宣布辭演，原來與合約細節有關。汪曼玲說︰「尊龍本來是150萬美金片酬，他為表誠意願意減30萬美金，但其經理人之後附加很多細節，要坐什麼航空公司、飲什麼礦泉水，我們也沒所謂，但之後又說養的小狗不能過海關，有很多要求。湯太一心想大家齊心拍好電影，沒可能花時間服侍一個明星。合約於是又膠着，之後是尊龍宣布不拍。陳凱歌後來親自出面找張國榮，因為他看過張國榮為雜誌拍的京劇封面照，覺得他比尊龍更適合演程蝶衣。」

汪曼玲1970年代入行，最初做娛樂記者，跟張國榮、林青霞、鄧麗君、白雪仙、王祖賢等巨星私交甚篤。她坦言記者與藝人關係脆弱，自己為人現實，與林青霞最深交時，曾鼓勵她不要揀戲拍。汪曼玲說︰「當時青霞找我幫她接工作。《東方不敗》之後，很多電影找她，她本來想揀好戲拍，我叫她狂接戲，花無百日紅，那年紀還可以拍多少年電影？之後她也說掙了數千萬。」汪曼玲直言清楚林青霞所有私事，但另一好友鄧麗君卻絕不透露感情事。她說︰「那時我們一起買大哥大電話，互相知道對方的號碼。她也會來我家打麻將，她有潔癖，打麻將時會戴着粉綠色膠手套，但可以坐在我家地下看電視。不過，她不易信人，從不透露私事。」

徐楓後來邀請她加入湯臣娛樂，汪曼玲就離開傳媒行列。她說︰「再用我們那一代模式採訪已經不可能，一定被淘汰。我也試過被公司派去等成龍，就是成龍與吳綺莉那單新聞，我們幾個記者加攝記去東京等，當然等不到，最後去了他在橫濱開的餃子店，影店舖及餃子照片當交差，無聊到極點。」

（即時娛樂）