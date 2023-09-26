朱栢康跨界影視圈 被觀眾指罵 停工大半年沉澱 決心以梁朝偉為目標 (14:19)

中秋節將至，朱栢康（朱康）日前上好友黎玉清網絡節目，學習製作奶黃月餅迎中秋。2人相識於微時感情要好，最近朱康拜師學藝，找清清老師教普通話，今次還貪心學整月餅，朱康邊整月餅邊分享心聲，特別提到幾年前由舞台劇跨界到影視圈後遭遇的挫折，朱康更指過去大半年時間，選擇停工沉澱自己，亦決心追逐演員夢，希望有天似梁朝偉一樣，獲得康城影帝。

朱康製作月餅時有板有眼，獲讚手藝不錯，朱康笑指因為多得老師從旁協助：「其實很多步驟都是清清老師捉住我手去做，如果你叫我買好焗爐、材料再做月餅，我係唔得嘅。」製作月餅時，朱康亦不忙練習普通話，他指學好語言是希望他日接到角色時，能夠大派用場，清清老師覺得朱康聲調進步不少，朱康獲讚後顯得難為情，笑指老師太好人。

清清讚賞朱康成功由舞台劇，跨界拍攝電影和電視劇，本身是劇帝的朱康，於2019和2020年先後憑《金都》獲提名金馬獎及金像獎影帝，然而朱康指其實轉戰影視界之後，一直都有點迷惘，他說：「近幾年都有點糾結，因為我的表演主要都被人鬧，你會收到有人inbox（私信）你，真係會鬧晒你全家，你理性知道唔好理，但感性上都是不能。」

朱康更透露過去大半年時間，毅然決定停工，重新思考自己的演員工作，他說：「近大半年時間，我推掉很多拍攝工作，因為前兩年都拍了好多作品，去到一個位覺得自己要沉澱，諗下究竟自己之後作為演員條路點行，雖然大半年收入減少，但於我來說很富足，是很滿足的時間。」

朱康亦有分享自己偉大的演員夢想，盼望有日成為康城影帝，笑言做演員要發夢，希望有日演出的作品，有機會參與到歐洲3大影展。剛獲得威尼斯影展終身成就獎，同時亦是康城影帝的梁朝偉，自然就是朱康的目標，他說：「演員有時很被動，我們需要天時地利人和，而朝偉都有說過自己是個運氣很好的香港男演員，所以我覺得最重要是先做好自己，上天自然會為你安排。」

（即時娛樂）