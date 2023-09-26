《第八個嫌疑人》10.26香港上映 內地票房破4億 林家棟大鵬正邪對決 (16:41)

由鄭保瑞及謝國豪監製，李子俊執導，林家棟、大鵬主演，張頌文、齊溪及孫陽主演的犯罪電影《第八個嫌疑人》，將於10月26日在港上映，終極預告及定檔海報亦同步推出。

電影改編內地建國以來最大武裝械劫案，林家棟跟大鵬，戲中一正一邪，合力展開橫跨超過20年的生死相搏﹗電影在內地連環報捷，先是大鵬憑角色膺金爵影帝，電影日前在內地票房亦衝破4億人民幣。

《第八個嫌疑人》最大焦點，就是大鵬與林家棟，兩位中、港兩地影帝戲中的正邪對決。大鵬早年為港人熟悉，是2015年自編自導自演，吳君如有份參演，內地衝破10億票房的喜劇《煎餅俠》，然而今次新戲中，大鵬摒棄過往搞笑形象，以深沉內斂演技收服觀眾，飾演滿腹計謀的商人。電影故事橫跨20年，大鵬需演繹角色不同時期，難度相當之高，最終他亦憑戲中出色演技大獲好評，令他登上上海國際電影節金爵獎影帝寶座。

戲中大鵬的對手，就是同是影帝級的林家棟，2人戲中鬥演技，一個演亡命逃犯，一個演正義警察。家棟飾演的王守月，鍥而不捨花上廿載時間追捕對方，2人你追我逐，上演充滿壓迫感的對決。

電影另一焦點，是幕後班底全由香港電影人主導，包括監製鄭保瑞，導演李子俊，攝影指導譚運佳等。他們不負影迷所望，電影在內地上畫17日即衝破4億票房，成績亮眼。

剛推出的終極預告片跟電影一樣，節奏緊張刺激，故事講述建築公司老闆陳信文（大鵬飾）謀劃一伙人武裝搶劫押鈔車，事成後他帶著堂弟陳欣年（孫陽飾）踏上逃亡之路，而警察王守月（林家棟飾）與何藍（張頌文飾）亦隨即展開追捕，正邪對決從此展開。

（即時娛樂）