薛影儀爆粗鬧經理人 AMM公開懲罰原因 宣布無限期雪藏 (13:22)

亞洲心動娛樂發聲明公開阿儀的不當行為，同時宣布將她無限期雪藏兼保留一切紀律和法律行動。（大會提供）

薛影儀在社交平台回應網民指摘時爆粗鬧經理人林寶玉，終令公司「亞洲心動娛樂」發聲明，公開阿儀的不當行為及宣布將她無限期雪藏。（大會提供 / 薛影儀Ig圖片 / 明報製圖）

早前有報道指薛影儀（阿儀）因被「損友」帶壞失控，不時在對方安排下在商業活動上做「義工」及做免費銷售工作。公司屢勸不聽，決定放棄她及另捧新人。阿儀為此兩度於社交網發文澄清，強調她沒交損友，黃榕心地善良，是其好朋友，沒有帶壞她。黃榕亦強調自己非損友，不想背負這個罪名。阿儀經理人林寶玉則表示︰「如藝人沒工作都應該要休息，沒有雪不雪藏。沒工作就在家休息，阿儀就休息一下，沒有說懲罰。」

事件繼續及酵，阿儀連日來在Ig上載與黃榕學跳芭蕾舞、學打筋斗的帖子。她昨天（27日）回應網民指摘時更爆粗鬧經理人，留言「寶玉好XX街呀」、「佢呢種人唔係好人，簡直係賤X」。對於阿儀的言論，亞洲心動娛樂（AMM）昨天發聲明，公開阿儀的不當行為及宣布將她無限期雪藏兼保留一切紀律和法律行動。亞洲心動娛樂聲明內容如下︰

對於AMM藝人薛影儀（阿儀）今日在Ig發出的言論，本公司要澄清與公司毫無關係也不代表公司立場。

事發起源於數月前，阿儀在違約和公司不知情的情况下，擅自盜取公（司）設立社交平台的Ig帳號，私自發自己和公司無關活動的照片，影響公司形象，令公司帶來損失，也無故缺席公司安排的工作，因此被公司暫停所有活動。

對於阿儀不但不好好反省而是對經理人林寶玉的私人攻擊，本公司嚴重看待和給予最大的譴責。無論是在某人的慫恿下，或純屬她個人行為，她的行動都已經完全越界，也背棄了公司和經理人多年來對她的細心栽培和期望。

由此，本公司會無限期暫停為阿儀計劃接下來的工作和投資，也保留會對她採取的一切紀律和法律行動。

（即時娛樂）