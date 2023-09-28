《盜月者》明年賀歲檔上映 盧瀚霆呂爵安姜濤海報率先睇 (14:53)

盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、張繼聰、白只主演、姜濤特別演出的電影《盜月者》，將於明年農曆新年賀歲檔上映。電影公司發放《盜》片一系列先導角色海報，盧瀚霆、呂爵安、張繼聰、白只、姜濤各自擁有一張獨立海報，當中的片名、背景以至對白，初次透露5大角色的背景及個性，但仍留下種種懸而未決的謎題，有待進一步揭盅。

各人得知《盜》片成為明年賀歲片後十分雀躍，Anson Lo笑言：「好開心，我第一次拍賀歲片，作為新晉演員是個很大的挑戰，一般賀歲片通常會是合家歡感覺，今次《盜月者》會加入好多打鬥情節，更有複雜的人物關係，包括親情同友情，很適合一家大細入戲院去看！」Edan十分興奮︰「雖然《盜月者》並非喜劇，但非常注重角色關係與劇情發展，峰迴路轉、引人入勝，肯定會吸引大家追看，我都好期待電影上映！」

近年的賀歲片常客張繼聰說：「新年時看戲是香港人一個好好習慣與傳統節目，《盜月者》題材新鮮，加上有當時得令的年輕偶像，這個配搭相信大家會覺得好吸引，所以我對這部戲充滿信心！」白只笑道：「雖然農曆新年要為電影宣傳，會少了時間陪伴屋企人，但開心的是，其他屋企人都可以入戲院看這部戲，變相可以在新年時間跟更多的人拜年！」姜濤非常榮幸能參演賀歲片，亦心存感恩。他說：「很多謝袁劍偉導演給予這個機會，讓我去演這個這麼富挑戰性角色，收到這個角色時感覺好開心，一來我一直想演一些『曳』的角色，甚至反派都好想做，加上又可以開槍，作為新演員，每個角色機會都應該好好地把握！」

《盜》片的5款先導角色海報由曾經設計《怒火》等經典電影海報、今年榮獲第十七屆香港藝術發展奬「藝術新秀獎（電影）」的香港青年視覺藝術家曾覓（Quist Tsang）創作，背景一致地以圓形為中心圖案，與中文片名中的「月」遙相呼應，英文片名則出現「43」兩個數字密碼，為電影增添神秘色彩。每張先導海報暗藏5大主角的背景身分，Anson Lo的一款海報顯示角色與夾萬有關，對白為「只要摸到，我就開到」。他說︰「這個角色比較內向，好重家庭觀念，甚至願意為家人冒險，不顧一切去保護他們，（角色）跟我有少少關連，我都比較重視家庭，接觸劇本時有感動到我，會想起平時與屋企人相處！」以Edan為中心的海報則出現手表零件，配上對白「所有零件都係真，但砌出嚟就可以係假錶一隻」。Edan解釋︰「這個角色有點小聰明，但正因為這種小聰明，令他陷入好危險狀况，今次與白只、阿聰合作有好多交流，令我更加明白演戲是怎樣一回事，想像戲中所做的事有幾真實，更能夠投進角色世界！」

一臉冷酷的張繼聰連帶對白也很cool：「做我哋呢行，唔好對任何嘢產生感情！」張繼聰說︰「這個角色與我以往所演的好大分別，比較穩重，有過往負擔，台詞甚少，要用眼神與一個純粹狀態去演繹，我覺得好好玩，挑戰性很大。」白只專屬海報的對白是「換錶之嘛，駛鬼咁驚咩」。海報出現炸彈計時器，白只解釋︰「我的角色做偏門做了好多年，本來覺得沒有前途，已脫離做回正行，因為阿聰找我，半推半就迫我重出江湖，希望做完這次就退隱；作為舞台劇演員，我好少接觸爆破，這個角色的專長就是爆破，感覺好刺激！」姜濤專屬海報的背後是一隻名表的表面，對白是「想報仇呀？殺咗佢啦」。姜濤透露玄機：「好多男生都想扮演一個大佬角色，我也不例外，不單是表面去演一個反派，過去經歷才會導致他去做壞事，所有反派都會覺得自己對才去做，正如我演這個角色，他的所作所為其實好合乎邏輯，全部都與他的成長經歷有關。」

（即時娛樂）