COLLAR新MV性感造型展女人味 Day露背嗌正 芯駖突破心理關口 (17:24)

女團COLLAR昨日（27日）推出年度第3首團歌《Speak Love》，歌曲以愛情為主題，帶出敢愛敢認信息，展現現代女性對愛情態度；今次團歌除邀請Serrini填詞外，又首次在MV中安排大隻型男及導演陳健朗客串演出，不過最大膽創新，莫過於COLLAR在新歌中性感上陣，大騷女人味。

新歌《Speak Love》MV當中，COLLAR破格以性感造型亮相，總動員短裙示人之外，Marf（邱彥筒）與李芯駖騷小蠻腰、Day（許軼）大露背、Ivy（蘇雅琳）和Winka（陳泳伽）則以低胸裝上陣，她們指今次是拍攝MV有史以來，最性感的一次，Day表示：「好正，見到大家咁着，平時大家多數着褲，今次大家都着裙。」

Winka認為今次造型有女人味，在性感上亦挑戰尺度，芯駖則指：「着咗呢套衫同呢對鞋，個人行路都好有儀態，就算企喺度都要有女人啲嘅感覺，唔可以好似平時咁。」不過Gao（沈貞巧）就「唱反調」，她自言本身是性感擔當，笑言平時在家亦衣着性感，對今次MV造型未有不慣。

難得以性感登場，未知COLLAR在拍攝前可有積極管理身形？Day搶答說：「我哋每日都有互相帶食物畀大家，因為拍MV之前都要排好多舞，消耗好多體能，食多啲嘢都唔驚。」Marf認為事前最重要是整理好心情：「聽完首歌之後，嘗試去平衡番個感覺，唔想過份女人味，想中和番。」芯駖則笑言最主要是心理上的準備，準備如何突破心理關口。

Marf透露今次MV製作，雲集《那年盛夏我們綻放如花》、《和解在後》及電影《風景線》製作班底，太多熟悉的面孔，在拍攝過程中，令她多了一份尷尬，但講到尷尬之最，莫過於Candy（王家晴）拍攝期間夾在兩位大隻型男中間，Ivy更踢爆表示：「佢（Candy)話『好想走、好想離開呢個地方』。」

Candy直認不諱：「真係硬晒軚！太壓迫，佢哋操到好大隻，然後又好貼近我，然後我又有啲緊張。」難怪Candy提到愛情上的看法，她笑言：「大隻佬唔係好啱我！」

（即時娛樂）