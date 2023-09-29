陳奕迅完成北美6場巡演 首位華人歌手三藩市Chase Center開騷 (19:28)

陳奕迅（Eason）早前完成在美國、加拿大的6場《FEAR AND DREAMS 世界巡迴演唱會- 北美站》，先後到紐約、芝加哥、洛杉磯、三藩市、多倫多及溫哥華開騷，共吸引近7萬名觀眾入場。他是首位在三藩市Chase Center開騷的亞洲歌手，獲場館送上印有其演出年月日的演唱會黑色外套留念。早前有傳溫哥華站的門票銷情差，Eason演出時看見台下全場爆滿即笑道︰「很多謝你們， 之前有指溫哥華的門票賣得最差，但現在又不太覺得，都是坐滿人﹗你們幾好嘢，給大家多點掌聲！我知道了，是你們慢，聽說你們的購票節奏很慢。我差點想取消演出，但來到溫哥華就明白了，我來到後也不太想工作，連走路也慢... 哈哈﹗那麼慢，今次可能是我最後一次來！」台下歌迷大叫「唔好」。

安歌時，Eason透露快推出新專輯。已5年沒出唱片的他說︰「這張唱片錄了很久，跟《Fear and Dreams》很有關係，希望這專輯能帶給大家力量。大家經歷了那麼多不好的事、壓力及驚恐後，可以一起停一停、放鬆呼口氣，抬頭再望時發現原來仍有路可走。」

完成6場演出，Eason稱每一站也很難忘︰「以前的巡唱行程很趕，馬不停蹄唱完一個地方再飛另一個地方，中間沒什麼休息時間，但今次去了1個月，只唱了6晚，其間有時間好好好好休息，又能感受當地城市、跟不少在北美生活的朋友會面，幾開心﹗我晚上很少外出，白天有時間就去看網球賽、跟朋友敘舊，還買了幾塊網球拍，亦迷上一種叫『Pickleball』（匹克球）的運動，又買了幾塊球拍。」

首次與過百人團隊巡唱，Eason說︰「這個團隊令我覺得很自豪，很多謝他們這個月為我付出，不止開工，還要他們去玩及花錢。」談到他是首位在三藩市Chase Center演出的華人歌手，Eason稱沒甚特別，認為最重要是觀眾看得開心，明白其演唱會要表達的信息。他說︰「最開心收到不少歌迷的留言，稱在演唱會上聽到很多從沒聽過的歌，而這些歌也很好聽，說他們現在的歌單都是我的『新歌』。」 Eason會留在溫哥華過中秋，之後回港為10月的9場澳門演唱會準備。

（即時娛樂）