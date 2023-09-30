香港人在北京︱陳展鵬講爆笑港普 吳若希升呢做女一 (14:27)

陳展鵬、洪永城、吳若希、蔡潔、戴祖儀等主演的無綫劇集《香港人在北京》將於10月9日首播，故事講述一班香港人在北京生活遇到的趣事。「Lucky Man」徐港仁（陳展鵬飾）原本事業一帆風順，卻因與太太鄺海倫（吳若希飾）投資失敗損失慘重。此時，港仁獲公司委派到北京公司出任CEO，以為翻身有望的港仁帶同太太北上發展，但實情是被昔日宿敵明升暗降，為了面子只好被迫留在北京。另邊廂港仁弟弟徐港文（洪永城飾）及妹妹徐寶怡（戴祖儀飾），各因不同原因去到北京投靠哥哥，最終一家人集思廣益、發揮「唔得都要得」的香港人精神，將廢棄工廠打造成文創園。

《香港人》劇情走輕鬆、溫馨路線，陳展鵬、吳若希、洪永城及戴祖儀組成鬥氣一家人，在劇中鬧出連串笑話。陳展鵬劇中演繹港人在內地遇上的文化差異笑話外，還會大曬惹笑港普。吳若希飾演的鄺海倫是一位事務律師，除了做「跟得老婆」隨老公北上發展，默默支持老公，必要時又會為老公出頭，有情有義。兩人雖然恩愛非常，但卻因港仁在北京重遇失婚舊朋友蘇菲（蔡潔飾），迎來一場中年婚姻危機。

陳展鵬表示《香港人》是他一直期待的喜劇︰「今次好多對手係完全未合作過，大家喺現場有好多火花。」談到其劇中的爆笑港普，他笑言：「好多年前喺內地拍戲時真係講港普，以前講同聽都有問題，依家識多咗好多普通話，所以今次講番港普都冇以前咁淋漓盡致。」談到與吳若希首度合作便要演夫妻，陳展鵬說︰「佢係一個好有天分嘅歌手同演員，佢有幾樣嘢做得比我好，有一場戲佢要喺屋企好性感咁去勾引我，我從未見過咁嘅佢，佢拿捏得好好，反而我係有啲怕醜。」

吳若希入行13年首度演女一，她笑言︰「唔會特別緊張，因為我每次做配角時都當自己係主角咁樣去做。接到角色時已經知道係一套輕鬆小品，所以演戲之前長期提醒自己，千祈唔好有包袱，要去到盡，唔得都要得。」與陳展鵬均是星爸星媽，她被問到有否跟對方交流湊仔經時說：「有呀，因為展鵬帶埋囡囡一齊返內地開工，所以成日見到小豬比同爸爸媽媽嘅相處，令我好掛住自己嘅小朋友，所以我都成日攬住佢個女一解我思女之愁！」

（即時娛樂）