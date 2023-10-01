陳茵媺拍《羅密歐與祝英台》收起望丈夫眼神 陳豪嘆冇咗個老婆 (15:36)

陳豪、陳茵媺（Aimee）夫妻檔，聯同周嘉洛、游嘉欣主演的無綫劇集《羅密歐與祝英台》將於10月16日首播。《羅》劇圍繞4位主角祝英台（陳茵媺飾）、梁山伯（陳豪飾）、羅密歐（周嘉洛飾）及朱麗葉（游嘉欣飾）發展，故事發生在超現實世界，同樣富甲一方的羅家及祝家歷盡百年恩怨，雖然平日不相往來，但每5年便會以槍戰形式決鬥，為着面子及自身利益，兩大家族各出奇謀爭取勝算。

4位主角的人設及際遇，顛覆大眾對4大愛情經典人物的認知。無綫發放首輪劇集宣傳預告，4位主角設定為「智勇雙全祝英台」、「槍法如神梁山伯」、「仁心仁術羅密歐」及「反叛率真朱麗葉」，他們除了槍法如神、外表有型，性格各有不同。祝英台Cool到爆；梁山伯賴皮市儈愛搵人笨；羅密歐謙厚有禮，希望成為幫到貧苦大眾的仁醫；朱麗葉熱愛刺激，為了最愛的槍械及羅密歐，多番犯禁與祝家玩對抗。

《羅》劇是陳茵媺婚後首部「復出」劇集，也是她與陳豪首度合演CP的劇集。真夫婦演情侶並非易事，他們表示難度在於要壓抑自己對對方的感情。陳茵媺說︰「今次個角色同真實嘅自己完全唔同，好大挑戰，要盡量收埋平時嘅自己，除咗講嘢唔可以太女仔，仲要收番起自己平時對住老公嘅眼神同小動作，要將自己從現實中抽離番。」陳豪笑言︰「拍劇時好似冇咗個老婆，不過我全力支持Aimee復出追夢。」

周嘉洛、游嘉欣首演情侶，周嘉洛繼續發揮搞笑本色之餘，也加入了「深情」元素。劇中熱愛莎士比亞的他，不時拋「莎式金句」顯內涵玩浪漫，更排除萬難誓要與一見鍾情的朱麗葉愛到底。游嘉欣以曲髮造型登場，更首度挑戰大量型格開槍場面。

（即時娛樂）