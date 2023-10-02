《說笑之人》《我們的十八歲》聯合謝票 吳肇軒帶病上陣 林千渟跟觀眾同場慶生 (12:41)

《說笑之人》和《我們的十八歲》兩部主演趁昨天國慶假期，到戲院謝票，他們盼觀眾多入場支持港產片。（大會提供）

由袁富華（Ben哥）及吳肇軒主演的《說笑之人》，以及溫碧霞﹑李麗珍﹑林千渟和楊偲泳等合演的《我們的十八歲》，同樣在今個中秋檔期放映，面對同期眾多對手，一眾演員於假日落力宣傳。兩片主演響應昨天（1日）半價，來個聯合謝票，親身到戲院報答觀眾，亦呼籲大家入場，為港產片打氣。

當中已經上映逾2周的《說笑之人》，由上映至今，導演區焯文﹑Ben哥和軒仔，馬不停蹄為電影宣傳，先飛到外地參與影展，然後又緊接回港謝票，軒仔亦因而病倒，不過他堅持帶病上場，繼續現身謝票。

國慶日假期，區焯文導演率領軒仔，以及伍詠詩代表《說笑之人》，林千渟和麥子樂就代表《我們的十八歲》舉行聯合謝票，區導分享時就指兩部電影都有共通點：「兩部作品都是紀錄戲中主角的成長變遷，而另一個共通的地方，就是大家都在香港電影業艱難時期，疫情之下所拍攝的小本製作，兩個劇組都是排除萬難之下完成作品。」幾位演員就指雖然大家都是同期上畫，但互相支持，期望更多觀眾入場支持港產片。

軒仔全程戴口罩，原來上映初期，他一直有點不適：「第一日謝票的前一晚，心情緊張到瞓唔到，然後謝票足足一日就開始作病，日前飛到福州參與絲綢之路國際電影節，下機時候經已有點發燒，一直到現在都有點病，但應該好快就好番再繼續工作，大家不用擔心，再次感謝入場觀眾。」

軒仔指好開心電影口碑載道，更有粉絲報告經已看過6次，又指自己不敢奢望獎項，反而希望Ben哥獲提名。軒仔為報答觀眾，每次謝票都悉心準備笑話表演：「今日度了一個關於大坑和抖音的笑話，謝票場限定的，不會公開，請密切留意吳肇軒的Ig，會不定期發放《說笑之人》的冷笑話。」

連同聯合謝票一場，區導、軒仔和伍詠詩，由早到晚連走9場，詩詩表示每次謝票，都覺得感動：「聽導演講最初謝票只得很少觀眾，然後愈來愈多人，對我們來說是鼓勵，亦感謝大家口碑相傳。」

首次參與自己電影謝票的林千渟，剛巧《我們的十八歲》上映日9月28日，就是她的生日，對她來說今次電影謝票相當難忘：「第一次謝票觀眾反應比我想像中熱情好多，200多名觀眾跟我慶祝生日，我都是第一次，很難忘很感動。加上今次電影是自己第一次做主角，家人朋友好畀面，有睇首映之外，亦有買飛入場，報答他們就是希望未來自己接演更加多，更加好的角色。」

麥子樂陪同千渟一日內走勻全港連跑6場謝票，適逢國慶假期，全港逾60間戲院推出半價優惠，子樂覺得對觀眾來說很吸引：「半價飛計劃好好，幫到香港電影業，近年確係少了人入場睇港片，希望多啲半價計劃，畀更加多人享受到電影。」

戲中千渟跟子樂就有一場牀戲，子樂在謝票時公開感謝千渟對她的信任，至於第一次拍牀戲的千渟則表示，要多謝對方和導演：「諗番當日去到片場，我至發現原來男演員比我們女演員更在意，和更尷尬拍牀上戲，好彩子樂有經驗，可以帶住我，導演亦有給workshop我去練習，拍起上來無咁尷尬，希望將來可以跟子樂拍多啲戲，年年有戲拍，有更多戲畀觀眾睇。」

（即時娛樂）