約埋班Friend去旅行｜朱敏瀚呻做娛樂圈難識新朋友 張振朗遭賴慰玲揶揄 (15:54)

無綫旅遊節目《約埋班Friend去旅行》，本周播出最後3集。本周繼續是「反黑團友」篇，張振朗、賴慰玲（Winki）和朱敏瀚（朱仔）玩轉澳洲悉尼。

今晚（2日）播出一集，3人率先乘坐離地270米高空纜車體驗「堅離地」，他們穿上安全裝備，走出纜車頂部欣賞美景。今集製作組一次過滿足振朗和Winki願望，振朗願望是拍攝3人專屬MV，振朗化身導演指揮大家拍攝外，還會親身上陣剪片。

Winki願望則是乘坐水上飛機，換上正裝的3人乘坐水上飛機出發去高級餐廳用餐，Chill到爆！3人吃飯期間來個深度對話，振朗和朱仔被問到結婚問題，朱仔嘆做藝人難以結識新朋友，靚仔有型的朱仔被問到會否對同性有興趣時，竟九唔搭八自爆：「我拍《痞子2》時同咗周嘉洛打茄輪！」

明晚（3日）播出一集，3人出發到農場親親羊駝，自爆怕動物的Winki因猜輸包剪揼，要摸一隻愛吐口水的羊駝，Winki被牠嚇到跌落地兼哭出來。之後3人體驗坐馬車，振朗閒談間自爆買了不少保健品，Winki窒他勁虧：「暈機浪、暈船浪、又暈車浪，騎馬就暈馬浪！」

節目尾聲，3人躺在草地看日落，分享經歷過的最浪漫時刻，感性的Winki說：「我聽過最浪漫嘅說話，就係臨結婚前，個女仔同男仔講：『你仲係我男朋友。』男仔就講：『你係我一世嘅情人。』之後我就嫁咗畀佢喇！」

振朗則自爆試過一次過送兩紮花給女朋友，先送一紮女友不喜歡的花，再送一紮女友喜愛的花，製造心理落差冧女友高興，惟不理解用意的Winki瘋狂劖亂歌柄，激到振朗發火，場面搞笑。

（即時娛樂）