炎明熹認改名但未有買樓 Cut飛風波已解決 綵排個唱冇影響返學 (17:53)

炎明熹（Gigi）的首次個唱《炎明熹Gi-FORCE演唱會》將於周六（7日）開鑼，今天（2日）她為個唱排舞，跳唱新歌《Little Magic》有板有眼，她直言排舞辛苦，本身亦比較慢熱，但樂在其中，更預告個唱會有跳唱10多分鐘環節，她說：「當中有些動作是從來未試過做，覺得好有挑戰性，希望可以戰勝，見曾有人做過，到自己去做才發覺要下很多苦功，都ok危險的，不過排練時沒有太多甩漏，成功做到，好安全沒有受傷。」她強調排練時間表已安排好，沒有影響上學，之前有關歌迷會被Cut飛風波，公司亦已解決。

Gigi認為最難的不是跳舞，而是衝破心理障礙，因個唱有很多不同歌曲，有些一直好想嘗試唱，亦有些是一直好想挑戰，每一部分都有少少障礙，就如要過關一樣，雖然認為自己仍未過關，但已經是一個好好的體驗和挑戰。

對於詹天文（Windy）表示After Class於12月出新團歌，Gigi卻未有所聞，只稱聽過有傳鍾柔美（Yumi）將會往外地讀書，但未有時間問是否屬實。問可擔心After Class面臨解散？她說：「其實我覺得亦都不會失望，這是我們好好回憶，亦都相信After Class這個名，在我們心中一定有份量，無論以後還是不是我們4個After Class也好，或有其他成員的After Class也好，相信大家都會喜歡這個組合。」

有指Gigi將真名王佳恩改為王爖熹助事業運，更以真名秘密買入將軍澳千萬屋苑單位，Gigi稱的確與姑丈搬到將軍澳一段時間，但並未有買樓，她說：「我都希望自己有朝一日買到樓，但現在仍未是時候，將來可以買到一個夢想蝸居已經足夠。」

她承認改名是真有其事，是家人特地請術數師傅為她改，她說：「小學時家人已想幫我改名，因為爸爸覺得王佳恩太多人用，又經常被寫錯做王佳思，但給我揀王伶芝、王奕希，我都不喜歡，便趁18歲換身分證時改為王爖熹，我覺得沒可能改了名就如日中天，可能只是個心理作用，做任何事都是靠自己努力，自己人生自己話事。」

（即時娛樂）