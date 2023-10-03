未來音樂祭｜雲浩影為演出緊張到失眠 艾粒N9出場掀高潮 (15:39)

一連兩場《未來音樂祭 TONE Music Festival 2023》前天（1日）假亞博舉行尾場演出。尾場演出單位包括：ToNick、Novel Friday X 及時雨、Cloud（雲浩影）、Dark Wong（黃明德）、Gwenji、Helen So、盧華（Lowa）、THAIMAY（泰妹）、Invisible Architecture、P.R.O.J.E.C.T. 9 X 絵麗奈 X 鹽焗雞 $alty Chick、艾粒（ILUB） X N9、Hardpack、Gareth. T（湯令山）、周國賢 Endy Chow X Lolly Talk及安溥（ANPU）。

揭開序幕的ToNick，獻唱包括《尋幸福的話》等6首歌曲，ToNick演出充滿熱血與活力，樂迷隨節奏擺動身體，氣氛高漲。

緊接是擁有不同個人風格的年輕創作人，Cloud、Dark Wong、Gwenji、Helen

So、盧華 Lowa及THAIMAY等輪流登場。Cloud以黑色流蘇西裝褸現身，為樂迷送上《氣流》，她說：「終於等到同大家表演啦！」她聽到樂迷尖叫聲感興奮：「佢哋好熱血，氣氛好好，成個音樂節唔止樂隊好專業，觀眾都好專業，搞到我特別緊張，直頭緊張到瞓唔着。下次我想試吓唱啲Girls Power類型嘅歌，要跳要叫都冇問題。」

Cloud盼香港可以再辦不同音樂節，又呼籲樂迷支持本地樂壇：「我都明白開關之後，有好多外國歌手嚟表演，我都有去睇外國歌手騷，不過本地歌手都好努力，希望大家可以多多支持。」

一陣清爽樂章以後，迎來玩味、挑逗又新鮮感十足組合，P.R.O.J.E.C.T. 9、鹽焗雞 $alty Chick與絵麗奈Crossover演出，極盡視覺刺激。絵麗奈演出後直言好緊張，她說：「：「緊張過拍AV！因為得一下，需要好多運氣同努力，我呢個星期都晚晚瘋狂練歌，喺屋企用卡拉OK套裝係咁唱，一定要唱好，專業我就唔係，但起碼唱得合格。」

艾粒（ILUB）與N9登場時，現場瀰漫歡愉氣氛，他們先後合唱《超級勁爆叱咤風雲金曲》及《我我我我我有胸部》，為音樂會掀高潮！

及後Gareth. T現身舞台，為樂迷一口氣獻唱9首作品，其中包括他為姜濤創作的《鏡中鏡》，他與台下觀眾互動，更一度走到台下，近距離為樂迷送上加入林子祥金曲《邁步向前》重新編曲的《孤單》。

之後周國賢與人氣女子組合Lolly Talk聯乘，讓搖滾型男與甜甜美少女於音樂空間互相碰撞，透過重新編曲把《七姊妹星團》及《極樂》連接。周國賢在台上分享自己的感受，已經第3年為該音樂會演出的他說：「音樂人嘅舞台唔喺出面，而喺內心入面，只要用心做好，每件事都會有佢嘅溫度。」

（即時娛樂）