玲玲友情報｜麥玲玲曾任私人補習老師 June Leung爆雞精班陰招 (17:03)

堪輿學家麥玲玲帶領3位J2ers黃紫恩（Jojo）、陳欣茵（Yan Yan）和蔡景行（行仔）主持的清談節目《玲玲友情報》。明晚（4日）一集主題為「補習唔係咁樣補」，請來元祖級補習天后June Leung擔任嘉賓，大爆補習圈陰招。

Jojo、Yan Yan同行仔讀書年代，都分別上過「雞精班」補課。Jojo話當年在元朗補習，教英文的男老師每次上堂都對學生評頭品足︰「去到唔係先教你嘢，會叫你坐好啲，唔好咁私縮呀。嗰位老師超級惡，不過好多人爭住上佢堂，超級爆。」

Jojo表示補了2年，成績確實有進步。Yan Yan談到中學年代，每月都花幾千元上補習班，最誇張是部分課堂要凌晨排隊報名，她笑言︰「有啲同學通宵去排隊，只係為咗上某幾個星級老師嘅堂，好似追星咁，只係想見下對方。」

玲玲師傅在節目中自爆曾經做過私人補習老師，她話當年說︰「我嗰個年代係喺超級市場廣告板貼紙仔，紙仔下面分成好多分，寫自己電話，等人打嚟約上堂。」玲玲師傅表示自己受家長們歡迎，但自覺耐性不夠，最後沒有再教。

今集嘉賓June Leung在補習界縱橫多年，見盡補習圈的古靈精怪。她見識過有老師會預備一份錯內容的筆記︰「上堂時先同學生講『呢啲（錯）係我專登用嚟跣偷印我筆記嘅學生，所以麻煩你將個段扠咗佢』。」

June亦見盡千奇百趣，有老師為吸引學生，專登研究Chok聲吸引學生上堂，多年前有位補習天王，要租大型戲院賣飛讓學生上堂，每次都差不多爆滿，但有次人數不足，他寧願退票貼車馬費取消課堂，非常霸氣。

（即時娛樂）