《不日成婚2》11.30上映 陳家樂衛詩雅最後一次演CP？ (16:29)

由原班人馬陳家樂、衛詩雅、朱栢康、談善言、岑珈其、楊偲泳、梁雍婷再度參演的英皇電影《不日成婚2》，將於11月30日上映。

導演陳茂賢認為《不日成婚2》上映，對整個團隊與喜歡《不日》系列觀眾意義重大：「《不日成婚》首集喺疫情最艱難時候面世，能夠喺2年半後再同大家見面，呢部電影好榮幸能夠同大家一齊成長。」

今天發布的海報中，陳家樂、朱栢康、岑珈其再度兄弟圍爐，卻看不到從前笑容，各懷心事，原來導演想表達每個男人在經營自己與婚姻之際，總要面對不能逃避成長壓力，而3人身穿的囚衣，表達他們壓力很大的狀態。

得知電影上映消息，女主角衛詩雅笑指這部電影最有趣是近似大家人生軌跡：「由《不日成婚》到《不日成婚2》，呢段時間相信我哋同觀眾一齊經歷好多變化，好似我哋嘅男主角陳家樂，都由一個小男孩變成人夫！」

陳家樂得知消息同樣興奮，呼籲觀眾透過影碟或串流平台再次重溫首集，重拾電影中眾角色的共同回憶，迎接第2集更峰迴路轉的故事。電影未上映，家樂已預告盼瘋狂謝票：「2年半前，《不日成婚》上映嘅時候，我哋花咗好長時間到全港戲院謝票，今次希望呢個答謝行動再升級，我哋同導演由啱啱長假期開始嘅優先場，已經開始到每一場答謝觀眾，呢部電影嘅特色，係每個角色都同觀眾距離好近，參與謝票就好似帶我哋見番一班舊朋友咁，感覺特別親切！」

對於網民盼家樂和詩雅這對CP再碰頭，2人打趣表示可能可一不可再，家樂大爆：「我同Michelle呢對CP只係留畀《不日成婚》系列，所以大家鍾意阿佳同可怡一定要入場睇，隨時係最後一次㗎！」Michelle則開玩笑說：「我哋私底下其實已經決裂咗，可能冇乜幾何再一齊演情侶，大家今次要珍惜！」

（即時娛樂）