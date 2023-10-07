你好，我的大夫｜網民不捨Ed師兄離世 孔德賢感恩遇上好角色 (15:34)

蔡思貝、何廣沛主演的劇集《你好，我的大夫》昨晚（6日）一集，講述Ed師兄（孔德賢飾）及麥寶（區明妙飾）終成情侶，但好景不常，Ed師兄大腸癌惡化，最終不敵病魔離世。眾人得悉Ed師兄時日無多後，心情沉重，但為配合Ed師兄樂天性格，眾人以祝捷會為名，希望在開心情况下送別摯友。眾人在祝捷會上強裝開心，但當Ed師兄利用肚皮上的疤痕畫成哈哈笑人像搞Gag時，眾人終忍不住淚崩。清勁（何廣沛飾）、遠志（吳偉豪飾）及班漢（李紹堅飾）後來在喪禮上以同款「哈哈笑肚皮」送別Ed師兄。「Ed師兄」這個角色十分入屋，不少網民紛紛留言嘆不捨。

孔德賢回憶拍攝這幾場戲時十分難忘︰「大家都知道係farewell，但唔想提呢個字，知道一講出口就會好唔開心。拍嗰日咁啱係中醫診所個景最後一日，我哋喺嗰個廠Stay咗成個月，大家都唔捨得個環境，加上好投入大家之間嘅關係，所以拍到一半都未入戲肉已經眼濕濕想喊。我都激動到要匿埋喺針灸室消化咗成個鐘，全程強忍住淚水，亦唔畀自己見到佢哋，因為一見到就會好崩潰，一喊出嚟就收唔到聲。」談到Ed師兄臥病在牀一幕，孔德賢說︰「我問自己如果真係離開呢個世界嘅話，屋企人會點，然後就忍唔住喊咗出嚟。嗰日我真係好感動同傷感，拍戲咁耐未試過用咁真摯嘅情感拍，嗰場戲最終一Take過完成，既開心又難忘。」

說到「Ed師兄」角色入屋，孔德賢表示︰「我做演員有個目標，就係希望做嘅戲可以感動到人。好感恩呢套劇好有發揮，我成套劇亦係本住『以生命影響生命』呢個核心思想演出。呢個角色同我自己都有啲相似，因為我本身都係好鍾意𧨾身邊人開心。」

（即時娛樂）