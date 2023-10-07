香港人在北京｜梁漢文時隔14年再現無綫劇 「唐立生」盧慶輝演陳展鵬死敵 (16:15)

陳展鵬、洪永城、吳若希等主演的劇集《香港人在北京》下周一（9日）晚首播。

洪永城飾演徐港文，是徐港仁（陳展鵬飾）的弟弟。本身是美食KOL的他好食懶飛， 事無大小都交給拍檔兼好友Funny（傅嘉莉飾）負責，當Funny是「阿四」。港文後來因事「走佬」到北京投靠哥哥，順道在北京發展KOL事業。他在文創園邂逅時裝直播主淼淼（陳星妤飾），兩人因文化差異產生連串衝突，並發展成歡喜冤家。傅嘉莉在劇中以男仔頭造型亮相，跟平日的她判若兩人。洪永城透露拍攝前為角色準備了不少︰「我角色係一個KOL同導演，我喺現實中都識好多呢類人士，所以演出時加咗好多呢行嘅術語同動作，希望更貼近個角色。」講到與傅嘉莉、陳星妤合作，洪永城表示︰「同傅嘉莉第二次合作，佢係一個專業嘅女演員，每次都會做足功課，合作非常愉快；星妤就好勤力，做得好好，佢特徵係上鏡靚過真人，五官好靚。」《香港人》在內地拍攝，洪永城回憶有喜有悲︰「北上開工時，女兒只有半歲大，非常不捨得，但離港工作，心情卻似在旅行。」

戴祖儀飾演徐港仁的妹妹徐寶怡，本身是街頭歌手的她跟隨二哥北上探望大哥，在機緣巧合下與曾為樂隊結他手的代駕小哥石磊（吳業坤飾）相遇。石磊默默支持寶怡追逐音樂夢，兩人在過程中發生微妙關係。戴祖儀談到劇中有不少唱歌戲時說︰「作為一個歌手，可以喺劇集入面唱歌，仲可以參加歌唱比賽係一件好開心嘅事。我冇乜參加比賽經驗，一直都好想試吓。今次可以唱好多經典歌同自己寫嘅歌，好開心同滿足，有一石二鳥嘅感覺，希望觀眾記得戴祖儀除咗演戲之外，仲識得唱歌。」

梁漢文（Edmond）自2008年客串《盛裝舞步愛作戰》後，相隔14年再拍無綫劇集，在《香港人》中飾演音樂才子張帥，當中更有場講述他化身鋼琴王子曬琴技的戲。經典處境劇《真情》的「唐立生」盧慶輝則飾演徐港仁的死對頭，兩人有不少針鋒相對場面。

（即時娛樂）