呂方太太遭邵子風追討70萬 伍惠寶稱被惡意抹黑已報案 (16:31)

呂方2020年跟年紀比他細16年的伍惠寶（Rainbow）結婚，伍惠寶有「買餸平台天后」之稱，近日邵子風在社交平台向伍惠寶追債，指伍惠寶欠他70萬元，並要求她主動聯絡，否則要報《東張西望》。

今天（9日）在社交平台發出聲明交代事件，她稱就此誹謗事件，作出報案立案及交由律師處理，並不會再作出公開回應。

伍惠寶聲明全文：

「有關邵子風（網名）近日於他其中一個個人facebook網頁嚴重不實地惡意抹黑本人，本人就此作出一次性澄清，及後會交由律師及警方處理：

本人絕對沒有逃避邵先生，當我在他平台立即回應後，便遭到封鎖，令我滅聲。本人現在就此作出聲明。

五年前邵子風（網名）主動提出向當時公司投資作小股東，並建議在公司出任marketing manager一職，受薪每月3萬元正，但工作表現強差人意，於是向他提出不用上班，他同意，之後就不停要求取回投資資金。商業入股是正當商業行為，大家協議簽下合同，絕不能隨時入股，隨時退股，這是基本的商業原則，不能輸打贏要。

當時邵先生向我提出有財困，在多年朋友立場上，於是我出於好心私人給他三十萬應急，這是盡我所能。及後該公司經歷運動及疫情，一年後大股東無可奈何地亦結束公司，自己亦不能獨善其身，我亦向邵先生表明清楚當時的情況。

每個人都會因應自己的經濟狀況而投資，不可能動之以情，所以必然有法律文件作管束，不任由人因時間過去有變化而反口亂說一通，本人絕不會作法律以外的不當行為，此生亦從不向任何人借過錢。本人對邵子風非常失望，這幾年投資失利的不只我和他，但凡投資失利後都反過來發爛罵別人呃騙，那以後還有合資公司麼？

本人在此呼籲及警告，對此人要非常小心警惕。本人已就此誹謗事件，所有有關人士及其 whatsapp恐嚇我和家人之訊息已經作出報警立案及交由律師處理，就此不會再作出公開回應。

溫馨提示：就此有關的所有公開言論及轉載，本人會保留一切法律追究權利。

伍惠寶

2023年10月9日」

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（即時娛樂）