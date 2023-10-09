連詩雅入場撐《紮職2》 陳家樂「醋」爆：佢支持佢偶像黃宗澤 (18:40)

黃宗澤（Bosco）、張繼聰、陳家樂為有份主演的電影《紮職2》連跑7場謝票。早前陳家樂老婆連詩雅（Shiga）於社交平台限時動態，上載一幅戲院內播放完電影《紮職2》的相片，相片中除了有老公陳家樂，還有另外兩位男主角黃宗澤及張繼聰，Shiga在限時動態寫上「預祝票房大賣」，明顯捧家樂場，勁sweet。家樂隨後亦轉發太太限時動態，更說「多謝支持，好似第一次黎（嚟）睇有我既（嘅）戲」，以為互動好sweet，不過家樂接着又寫「定係睇你偶像？你自己知自己事啦﹗」語帶醋意呢﹗

謝票當日，家樂表示之前Shiga並不太喜歡看他的戲，首映當日是首次入場看他主演的電影，「因為可能我多數嘅戲都係愛情片，今次難得嘅一套江湖片，我係冇感情線，所以佢就好主動話要嚟睇啦。」

但隨後又覺得她並非捧自己場，笑說：「其實佢係嚟支持佢嘅偶像Bosco，佢係好鍾意睇Bosco嘅戲，佢一瞓唔着覺，就會開電話、開電視睇Bosco嗰啲劇，《溏心風暴》1、2、3，所以我都好熟Bosco㗎啦，好似同佢成日見咁樣。」

問他會否呷醋？家樂直言沒有，因為他亦有自己偶像，「咁唔通佢又呷醋咩？唔緊要吖，佢咪嚟睇囉，最好叫晒佢啲親朋戚友、fans去睇，支持套戲就得㗎啦，《紮職2》加油！」

問到黃宗澤是否認識「陳太」，他表示之前曾為Shiga網上節目《絲打圍爐》任嘉賓，接受過她訪問，他說：「嗰陣時佢都有同我講，佢話佢好鍾意睇我嘅戲，我有問佢：『咁家樂知唔知㗎？』佢話梗係知啦！佢話：『𠵱家最愛我老公！』兩個成日喺我面前曬命，show恩愛！」首映當日Shiga專誠捧場，Bosco笑言要多多支持，「既然陳太咁捧我哋場，應該自己揞荷包用佢老公名義買10張飛，用我名義買5張，支持我哋。」

（即時娛樂）