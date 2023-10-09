黑妹回顧近50年歌手生涯 任性半生 為孫兒戒惡習 (22:47)

黑妹語重心長告誡年輕一輩，不要像她年輕時百厭，搞到年長後要還身體債，為了健康她亦戒盡惡習。（鍾偉茵攝）

黑妹有孫萬事足，她為孫兒（橙衫者）戒掉惡習，她又對今次參加音樂會演出的小朋友同樣愛惜。（鍾偉茵攝/資料圖片）

李麗霞（黑妹）有份創辦的星濟義工團，月底假香港文化中心音樂廳主辦《星濟・好聲音慈善音樂會》，全數收益捐助兒童癌病基金，黑妹的健康在2017年出現警號，她戒煙戒賭，又早睡早起改掉壞習慣，回首近50年歌手生涯，任性半生，現在黑妹有孫萬事足，深信人要正能量，無論高低，總會找到光明路。

黑妹透露入紙時原是以個人演唱會申請，但因她的身體出現問題，肥媽便給予意見，著她聯同彭家麗、韋綺姍一齊舉行，反正為慈善，幫有癌症小朋友出一分力，她說：「所有門票不會撇除開支全數捐出，幫助患癌的兒童買藥，叫身邊朋友每人捐1萬資助舞台，肥媽已經支持，好多朋友支持我，十分感動。」

2017年黑妹發現頸椎有直徑4厘米腫瘤，之後肺部確診癌症要接受切除左邊肺葉手術，又發現腦部有腫瘤，她指雖然切除癌細胞，亦沒繼續擴散，無需繼續接受治療，她說：「但我覺得其實有癌病嘅人，係唔會好番，我覺得唔會斷尾，有時上天注定，好多朋友都話唔覺得我有病，總之開心過一日，唔好理呢件事，否則會過得好辛苦，之前每年都有舊嘢畀我，差唔多每年都入一入手術室，希望以後唔需要。」

黑妹語重心長告誡年輕一輩，不要像她年輕時百厭，搞到年長後要還身體債，為了健康她亦戒盡惡習，她說：「廿歲就吸煙，曾經同尹光拍電視劇，被嫌棄隻手啲煙味臭到想嘔，到2019年終於戒到，最主要係孫仔細個時，我一抱佢，佢就話婆婆好臭，既然有病就索性去戒，都唔想畀個孫話我臭臭，𠵱家香晒，老咗記性差咗，打得麻醉藥多，又早瞓，連麻將都唔打，又冇拍拖，戒色、戒賭、戒煙，咩都戒晒，冇咩人生樂趣，不過𠵱家我先活得精彩。」

黑妹坦言患有肺癌加上幾年疫情，心情曾經很灰，她說：「又唔知自己幾時死，疫情無工作好慘，好似接受死刑咁，唯有先好好照顧自己身體，畀自己休息下，經契女羅敏莊介紹，決定學唱歌增值自己，跟唱歌劇後生仔老師上堂開番把聲，因我有段時期轉做製作，經常喺喇叭底講嘢，搞到失聲，我唔係要老師教我唱首歌，而係要老師教我開番把聲。」

當年13歲便輟學立志當歌手，由荔園、酒樓、夜總會、酒廊、再唱到內地歌舞廳，隨後決定返香港發展，1983年曾參加第二屆新秀歌唱比賽，但拒絕唱片公司簽約，她說：「邊有人記得我吖，記得都記得呂方啦！我輸咗冇失望，因為我根本唔想入圍，當時大住個肚，係個女性朋友幫我報名，無論喺酒廊點樣唱到澎澎聲，比賽就係比賽，參加時揸住支咪都驚，加上我運氣總是平平，要搵錢養女，如果唔捧我，我咪要坐喺度等？」

她直言當時一日唱7場餐廳酒廊，每日掙好多錢，她說：「不過參加新秀確令我加人工，入咗15強喺利舞臺參加總決賽後，無論賽果點都好，在電視亮一亮相，歌酬又高咗，電視影響力好大。」

不過但賺到與剩到又是兩碼子的事，她說：「其實問我搵唔搵到錢呢？我係搵到錢嘅，不過我大使，鍾意好似大家姐咁約埋一班朋友請食飯，而且做生意都輸，搞果汁店、茶餐廳，投資的士高、卡拉OK都唔成功，我係可以做生意但唔識管理嘅人，好重情義，識就簽單請客，點會做得好盤生意掙錢。」

感情方面和做生意一樣都是輸家，黑妹認為一個女人太硬淨，對感情不是一件好事，第一段婚姻沒正式結婚，反叛下17歲生女，但女兒出世沒多久便分開，這段感情只維持了2年多，她說：「當時心諗點去養大個女呢？好彩有媽媽幫手，其實咁多年高高低低，呢段時間是最辛苦，選擇咁細個生小朋友，媽媽當然激氣，其實媽媽唔鍾意我唱歌，唱咗2年我仲大肚，媽媽好嬲係事實，最慘係我又要出去搵食，要畀個女媽媽湊，媽媽真係好惜我。」

第二段婚姻正式註冊，她嫁到去加拿大，她說：「見到冰天雪地，即刻想走返嚟，當時30歲未夠，雖然第2任丈夫對我同囡囡都好，但我一早出嚟唱歌冇讀書，唔識講又唔識駕車，日日唔係喺間屋，就喺酒樓，覺得呢個唔係我生活，所以就返嚟，來回多幾次，最後都行唔通，不如離婚。」

黑妹表示之後10幾年，也沒男人令她心動想再婚，即使有男朋友，但對方不敢和她結婚，她說：「我呢啲咁臭脾氣，冇啲女人味，又冇女人溫柔，我問過相士還有沒有姻緣，對方叫我死咗條心，呢世都冇，咁冇就冇囉！」

欲知專訪內容，請留意明天（10日）明報娛樂版。

（即時娛樂）