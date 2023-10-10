《大夫》結局周｜蔡思貝惹官非 鍾采浠鬥到上庭 Patrick Sir奸樣入血 (14:02)

個案亮點是雖然Patrick Sir角色（左圖），看似對父親照顧有加，但由於明顯未有理會父親感受，遭網民直指相當有問題。（大會提供）

無綫劇《你好，我的大夫》今個星期播出結局篇，曾憑不同個案引發迴響的《大夫》，這周將再有兩大病患及事故個案貫穿整周劇情。昨晚率先發生的個案，是鍾展祥（曾健明飾）因右腦中風入院，為了改善其左側偏癱問題，祥兒子（林溥來Patrick Sir飾）參與中西醫協作計劃，並要求嘉應（蔡思貝飾）即日為父親針灸。

同日展祥突然心臟病發，方醫生（鍾采浠飾）搶救無效，展祥離世後，祥兒子大怒並將矛頭直指嘉應，令剛轉投政府診所不久的嘉應停薪留職之餘，事件最終鬧上法庭，嘉應需獨力應付祥兒子的指控及方醫生的夾擊。

個案亮點是雖然Patrick Sir角色看似對父親照顧有加，但由於明顯未有理會父親感受，遭網民直指相當有問題，並笑言要報《東張西望》。

另外，自「六君子醫舍」結業後，嘉應（蔡思貝飾）與清勁（何廣沛飾）感情發展似乎告一段落，Hunter（許俊豪Lincoln飾）亦正式發功示愛，自揭暗戀嘉應14年真相。

14年前，Hunter因父親破產由少爺仔變成打工仔，靠任職流動中醫幫補家計，全靠嘉應的照顧及照應才逐步邁向成功。被嘉應善良深深打動的Hunter，之前因一直有感嘉應放不下清勁，為成全愛人之美，才等足10多年未有示愛；隨著六君子結業，Hunter有感「應勁」復合無望，終鼓起勇氣表白：「我知你一直都冇諗我，唔緊要，我希望你𠵱家開始諗吓我。眼見口花花的Hunter轉玩深情Tone，嘉應亦似乎備受打動，並在沙灘寫字向張醫師送上生日祝福，莫非嘉應最終真的情歸Hunter？

昨晚Hunter及嘉應極盡浪漫能事，包括遊電單車河、海邊談心及沙灘嬉水等，Hunter在稍後集數更會行動升級，自彈自唱情歌冧嘉應，據知該幕浪漫戲碼更是Lincoln向監製自薦：「收到劇本後我有同監製商量，到底有咩浪漫嘅事會令嘉應感動，我當時話自己學過結他同鋼琴，最後我哋就揀咗自彈自唱結他。首歌係監製揀嘅，我就要花啲時間去練前奏，因為始終揼低咗一段時間。」

Lincoln又謂與思貝在互動場口上有不少小心思，以加強角色說服力，包括刻意保持距離：「例如電單車戲或者沙灘談心戲，大家都可以留意到我哋嘅肢體語言係點到即止，都係我捉佢手㬹或者佢搭我膊頭，主要想表達角色嘅戀人未滿關係，同埋我對佢嗰種純純嘅愛。」

（即時娛樂）