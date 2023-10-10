梅艷芳60歲冥壽｜蔡一傑感嘆時光飛逝 憶梅姐低調行善 (19:42)

蔡一傑、倫永亮和《中年好聲音》羅啟豪等，今天（10日）出席「傳承‧永恆傳奇 #梅艷芳逝世二十周年的多媒體紀念展覽」開幕典禮，身為梅艷芳（梅姐）徒弟草蜢成員蔡一傑單拖出席，他表示哥哥蔡一智與隊友蘇志威，身在外地工作。傑仔感嘆時光飛逝，轉眼便20年，但腦海仍憶起昔日與梅姐相處美好日子，一起登台、玩耍等。

傑仔認為梅姐行善精神值得傳承，他透露一件當年梅姐為善趣事，他說﹕「有年過冬，梅姐叫我們去她的家吃飯，飯後她叫了兩部車來，車內載滿棉被和禦寒衣服，然後我們四圍去派給露宿者，最搞笑是有個露宿者拒要，梅姐硬要幫他蓋被，對方不耐煩跑走，梅姐緊追住他大嗌『喂，你咪走』，好似卡通片好搞笑，梅姐為善低調，不愛張揚，我現在私底下都有做善事。」

羅啟豪自小受媽媽薰陶，成為梅姐超級粉絲，並收藏梅姐所有CD，最愛梅姐的《最後一次》，但遺憾未去過現場看梅姐演唱會，他記得6歲時舉家去看梅姐演嘬會，但卻沒預他，他說：「家人當時可能不知道我喜歡梅姐，事後我都有少少埋怨。」

他又指返到美國升學時，聽梅姐最後一次演唱會中的《孤身走我路》忍不住爆喊，他說：「覺得這首歌寫她自己。」他在《中年好聲音》未有機會唱梅姐的歌，未來會在自己頻道的「歌曲重sung」系列中，唱梅姐不為人太熟悉的歌，讓大家重新認識梅姐，亦會唱一些滄海遺珠的歌曲。

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（即時娛樂）