陳慧琳爆細仔身形肥嘟嘟 大仔對異性感好奇 老公發福凸腩 (19:23)

陳慧琳表示多年前曾帶兒子上紅館舞台，跟觀眾打招呼，但兩兒已忘記，現在他們也變得怕醜。（資料圖片/鍾一虹攝）

陳慧琳（Kelly）和王丹妮今天（12日）到尖沙嘴，出席品牌時裝店開幕禮，Kelly剛完成澳門演唱會，她開心反應熱烈，靚樣和身材也有好評，連兩個分別14歲和11歲的兒子，也對她另眼相看，笑說：「他們以為個騷似小型商演，觀眾得小貓兩隻，當見到滿場觀眾，終於知道我的威力。」

Kelly預告明年回香港開騷，問到會否邀兩子同台演出？她指多年前曾帶兒子上台跟觀眾打招呼，但他們已忘記，現在變得怕醜，細仔現階段身形肥嘟嘟，只愛跟男仔玩；大仔則變得高瘦，比她還要高，雖然未拍拖，但已對異性感好奇：「大仔問我，點樣可以搵到另一半？若果找不到對象將來點算？我教他先跟異性做朋友，然後才示愛。」

Kelly笑言揀新抱重視人品，需要有正面價值觀：「識唱我的歌又會加分。」她又爆老公發福凸腩，自己不會施壓要求減肥，認為身體健康就好，但發現老公貪靚控制磅數。

王丹妮最近為新劇拍攝換形象，又忙學外語和進修戲劇，下星期快閃澳洲幾天，探望身在當地考取脊醫資格的老公羅孝勇，她說：「他還要讀3年課程，我們保持1年見幾次，可能大家心理和年紀成熟，所以互相很信任，也會有牽掛。」她大讚老公勤力讀書，成績卓越，先後獲老師和學院發電郵讚揚，替對方高興。

（即時娛樂）