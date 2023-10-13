古天樂下周六生日贈母親鑽戒 宣萱沒做好隔離 害死全缸魚 (18:56)

古天樂（古仔）下周六（21日）53歲生日，他今天與宣萱出席珠寶品牌活動時，獲品牌送上鑽戒作生日禮物。古仔透露會將鑽戒轉贈母親，他談到生日當天有何計劃時說︰「一如以往，正日當天會留家休息，和家人一同食飯慶祝。無論是冬至、大年初一還是生日，媽媽都會親自下廚。她煮的餸菜幾乎一樣，都是雞、魚、髮菜蠔豉等。我平日少吃飯，因此不怕吃肥膩食物。生日當天一定要添飯，一啖就夠。當日還會收到父母的利市，取其意頭。生日願望？每年也一樣，只想全家人身體健康。」

有傳林家棟將返無綫掌管製作部，主力拍本土劇，惟無綫已發聲明否認。古仔被問到如無綫邀請可會回巢幫忙時說︰「我已經很忙，沒時間，不必了﹗家棟做過演藝人協會，又是香港電影發展局委員，相信他對行政和電影上的工作理解很多。」

宣萱手上戴着價值近500萬的4卡鑽戒，十分搶眼，她笑言想擁有要等下一世。早前因再次感染新冠病毒而消瘦的她，說目前體重只有105磅，為增肥已每餐盡量吃一碗飯。宣萱透露工人姐姐放假3星期，她獨力照顧家中2隻狗、3隻貓和1缸魚，豈料整缸魚最後只死剩1條。宣萱強調非金魚殺手，她說︰「拍廣告時有兩條魚做陪襯，我拍完後將兩條魚帶回家養，其中一條回家時已經奄奄一息，最後救不到；另外一條魚有病，雖然這條魚最後被我救回，但我沒將這條魚隔離，令同缸的魚都被傳染病死了，現在只剩一條魚。」

（即時娛樂）