怒火漫延｜劉德華謝霆鋒相隔12年再合作 新戲延續陳木勝精神 (16:27)

身兼監製和動作導演的劉德華（華仔）和謝霆鋒，今天（17日）聯同陳家樂、呂良偉、胡子彤、何珮瑜、沈震軒、許冠文、陳國邦、此沙和謝苗等，到啟德郵輪碼頭出席由郭子健執導的電影《怒火漫延》開鏡禮，華仔向傳媒派心心，許冠文照跟，還做出大心心動作，十分搞笑。

華仔和霆鋒繼《新少林寺》後，相隔12年再合作，華仔表示恍如昨日，有種熟悉感覺，不過今次2人再合作，他們除是演員，還多了崗位，2人延續已故陳木勝導演精神，創造出這個故事，說：「《怒火漫延》是全新故事，但都是陳木勝世界，每部電影都有自己的世界，該片抽離和奇幻少少，有劇情亦有動作。」

身為動作導演的霆鋒透露，片中有很多動作和爆破場面，仍在創作中，華仔表示暫時只拍了開場，但這場戲也拍了數天，霆鋒大讚已經好正，他們要應付大量動作鏡頭，問他們有否再將自己操得更弗？霆鋒承認有勤力操練，因再與華哥合作，希望對方看到他現在進步。

華仔說：「我在體能上再提升，體形方面就交給霆鋒，今次超過我以前動作要求，霆鋒會利用電腦特技拍一次，有些我做到，有些我做不到，做不到我會出聲，他們就改。」

拍動作鏡頭花費不少，身為監製的華仔可有壓力？華仔表示完全沒壓力：「我最輕鬆，有那麼好的團隊，我和郭子健在《打擂台》開始認識，拍過很多重要電影和演員，創作能力與空間似陳木勝。（他要管數？）不用，有另一個負責，我負責使錢。（霆鋒拍什麼也可以？）是，我一定點頭。（該片製作費多？）老闆沒上限。」

問霆鋒哪場戲最貴？霆鋒說：「很多都很貴，值得的，不要用金錢去衡量，導演有很多想法，所以設計亦一直在變，總之會保留陳木勝精神，香港動作的的精髓，同時又要創新。」

（即時娛樂）