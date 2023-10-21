EXO燦烈香港騷加場 SHINee電影下月播 (13:58)

燦烈下月底在港舉行的演唱會加至兩場。（大會提供）

韓國男團EXO成員燦烈早前宣布11月25日來港，於亞洲國際博覽館5號館舉行《The Eternity Tour in Hong Kong》演唱會，門票上周公開發售，現已全部售罄，主辦單位宣布加開11月24日場次，加場門票將於下周二（24日）中午12時透過Cityline開售。

EXO同門師兄SHINee為紀念出道15周年，將會推出電影《My SHINee World》。戲中收錄SHINee今年6月起舉行的第6次世界巡迴演唱會《SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]》精彩片段外，還有SHINee出道15年以來，其他演唱會的感動場面，包括已故成員鐘鉉的演出片段。電影海報特別選用5人時期的舊照，突顯SHINee五位一體的精神。電影《My SHINee World》11月3日在韓國及香港同步上映。

另一方面，《K-Hiphop Fest in Asia 2023 [Swagger] 香港站》下月17日在九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行，演出歌手包括Giriboy、Han Yo Han、Chillin Homie、Kid Milli、Roh Yun Ha及Lil Boi，門票即日起在快達票等網站公開發售。

（即時娛樂）