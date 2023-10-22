思家大戰｜李思捷被李家鼎嫌囉嗦 遭吳若希3個字嚇窒 (17:11)

《思家大戰》主持主持李思捷稱吳若希擁有一個美滿家庭，應該不會寂寞時，吳若希竟對他說︰「爭咗你﹗」（大會提供 / 明報製圖）

無綫《思家大戰》第三季今晚（22日）播出一集，有吳若希率領的「香港人在北京」隊對戰黎諾懿率領的「隨懿李請客」隊。

「隨懿李請客」隊由台慶綜藝節目《隨懿深度行》、《請客必食18道菜》及《思家大戰》核心成員組成，《隨懿》代表除了有主持黎諾懿，還有高海寧及劉穎鏇。黎諾懿介紹節目時說︰「我會同高海寧、李佳芯、黃翠如、劉穎鏇一齊去馬來西亞玩，佢哋會將心靈上嘅嘢交晒出嚟！」高海寧聞言道︰「睇吓我個名，我係諾懿個Friend，咁樣就可以多啲嘢做㗎喇！對住佢拍嘢好有安全感，畀佢撩吓撩吓，真係撩到啲嘢出嚟！」不過，她回答被黎諾懿撩到什麼時，竟惹來全場噓聲。劉穎鏇就透露向黎諾懿獻出了珍貴的第一次。

代表《18道菜》的李家鼎簡單一句「淨係海參都有6款做法」道盡節目賣點，主持李思捷聞言後直指步驟繁複，李家鼎說︰「呢啲都唔煩，最煩嗰個係你，咁囉嗦！」李思捷感謝代表《思家大戰》的游茛維（一蚊Joe）︰「一蚊Joe為我哋做咗暖場主持兩年，差唔多集集都有佢，好多謝佢。」吳若希自爆舉行音樂會期間獲當時同樣身在內地的李思捷支持及鼓勵，她說︰「如果唔係一個人好寂寞。」李思捷表示︰「唔係呀，你依家有咁美滿嘅家庭。」吳若希回答一句「爭咗你」，嚇得李思捷「吓」了一聲。

今集問答環節的首條問題是「老公自己一個湊BB，老婆最擔心佢搞唔掂咩嘢」，吳若希雖為人母卻連環答錯，最終由李家鼎答中。另一條問題「同一班Friend同枱食飯，你做咗啲咩會令佢哋好反感」，吳業坤笑笑口說：「呢個我好有經驗，飲醉酒！」，李思捷上前和他擊掌，笑指對方是同道中人。眾星回答填充題「除咗北京，仲有乜京」時陷入苦思，不停答錯。吳若希笑言︰「冇乜人好似我哋咁冇文化﹗」吳業坤無厘頭答了一個跟女士有關的答案，令全場嘩然。

（即時娛樂）