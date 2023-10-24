伍仲衡「入五」在即 明年春天辦婚禮：迫朋友聽我唱歌 (21:00)

伍仲衡（Harry）推出首本作品鋼琴集，日前接受許文軒主持的《StarTalk》訪問，Harry說：「對於一個作曲人，一個鍾意彈鋼琴嘅人嚟講，能夠擁有一本自己創作作品嘅鋼琴集，絕對係成就解鎖。其實班Fans成日叫我出琴譜畀佢哋彈，講咗2年幾終於出到！出琴譜之外，仲有張純鋼琴唱片，不過要一模一樣跟番自己寫嗰份譜去灌錄，對我嚟講真係好難，因為我平時彈琴，彈10次有10次都會唔同，我覺得流行曲好玩嘅地方，係可以有好多即興嘢，但錄CD就唔可以太即興，要跟番一樣，所以每首歌錄音時，都起碼彈咗30次以上，好多時彈彈下，又即興彈咗另外一啲嘢，又要重新錄過。」

談到今年「入五」，50歲踏入人生另一階段，Harry說：「年初演唱會求婚成功，𠵱家正準備婚禮！（幾時結婚？） 2024年春季，一個充滿春意季節去舉行婚禮。其實好多人以為我結咗婚，之前去美國只係同王菀之做騷，亦唔係去拉斯維加斯註冊，我個人比較鍾意同朋友分享，與其話搞婚禮，其實係一個Party，一定會有音樂，會有Live Band，叫好多朋友上台唱歌，亦都係我嘅個人演唱會，迫啲朋友聽我唱歌，我想叫啲賓客畀燈（評分），自己轉出嚟，𠵱家努力減肥，有跟教練，不過真係好辛苦，希望到時著到件禮服，𠵱家著衫開始鬆番啲。」

（即時娛樂）