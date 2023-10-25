阮經天爭金馬影帝不緊張 袁富華與王淨拍親熱戲尷尬 (16:26)

台灣男星阮經天（小天）、王淨、袁富華（Ben）昨晚出席電影《周處除三害》首映禮見面場，連走多間戲院謝票，與近2000名觀眾見面。3人在台上分享拍攝感受。小天表示在戲中有很多動作場面，很辛苦，但有Ben哥和小淨陪伴很開心。他說：「很開心跟Ben哥合作，痛痛快快打一場。大家看完Ben哥演出會很驚訝，與現實不一樣。」

袁富華為了應付動作戲，事前練習數星期拳法和體能。他表示：「我沒拍過打戲，小天很幫忙，借出護具及陪我練習。」被問到是否想轉型拍打戲時，袁富華說︰「不是轉型，是多一條戲路。除了動作戲，我和王淨更有大膽情慾戲。」王淨指袁富華很害羞，但亦很紳士，一停機就立刻別過臉不望她。

3人活動後一同受訪。小天表示9年沒來港，這次見到一些老朋友，結婚的結婚、嫁人的嫁人，感覺很特別 。小天說：「這次很開心和Ben哥、小淨合作，帶了自己喜歡的作品來。」《周》片獲今屆金馬獎7項提名，小天憑該片角逐最佳男主角，袁富華希望小天勝出。他表示拍攝雖辛苦，但演員之間的聯繫很強，記得他和小天拍完一場戲，牽着手等導演看playback，感覺對方傳遞一些東西，當導演收貨時，他們互相對望。小天爭金馬影帝不緊張，他說：「緊張、興奮和快樂的情緒都跟Ben哥、小淨在拍戲時完成了，提名代表我跟我的伙伴們都很優秀。拍電影和表演從來不是一個人的事，如果沒有他們，我一個人什麼都做不了。」

王淨談到跟袁富華拍情慾戲時說︰「Ben哥很紳士，表演時可以完全把自己交給他。」袁富華笑言︰「她不尷尬，我尷尬，我習慣和男人拍。小淨很好，給我很舒服的環境讓我盡情去做，大家都很放心。」袁富華透露跟小天有吻戲，小天說︰「我們很自然、很順暢。」

（即時娛樂）