何晉樂以自身感情經歷演繹新歌《深感榮幸》 無悔放棄當藥劑師 (23:41)

何晉樂（Rock）繼歌曲《無證騎士》，等了1年4個月再推出第2首新歌《深感榮幸》，他指新歌以愛情作題材，亦希望將來以這方向作為歌曲路線。他自言27歲在感情方面有點經歷，這首關於感情的歌，先以不好的經歷為主題，講述分手的臨界點，因一點開心的回憶，依然選擇留低，這種虐心的感情，亦是來自他的故事。他透露這段虐心的感情於大學時發生，他至今拍拖6次，這段感情令他從中領悟最多，不會以深表遺憾來形容，而刻意以《深感榮幸》作歌名。他說：「想講即使分手，依然很慶幸有這段感情，令我之後學懂怎去處理一份愛，與現任女友從參加《聲夢傳奇》開始拍拖至今，不會像這首歌般相處。」

Rock今次有機會初嘗執導新歌MV，他除唱歌外，希望作多方面發展，之後想包辦歌曲的曲詞，亦想繼續有機會做導演。他現在鍾意主持工作，對演戲都有好奇心。他沒有後悔放棄當藥劑師及金融工作選擇入行，但曾試過迷惘感心灰意冷，好驚等待機會而磨蝕心中團火，但他發覺團火仍在，想讓大家看到他好肯去努力學習。成績落後同參加《聲夢傳奇2》的學員，又要面對《聲夢傳奇2》及《中年好聲音》參賽者的競爭，他說比較一定有，但只是步伐不同，清楚自己定位便努力做，希望大家認識他是個怎樣的人，慢慢留意多些他的作品。

（即時娛樂）