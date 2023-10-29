東京電影節｜《年少日記》贏口碑 導演卓亦謙：消化不來 (15:04)

港產片《年少日記》由新銳導演卓亦謙執導、盧鎮業（小野）、鄭中基及童星黃梓樂等主演，11月16日在港上映，最近入選第36屆東京國際電影的世界焦點單元。卓亦謙與盧鎮業親赴東京出席由創意香港及電影發展基金資助、亞洲電影大獎學院及東京影節合辦的「亞洲電影巡迴放映」活動。

卓亦謙與盧鎮業在東京接受本報訪問；前者坦言很喜歡日本，全身所穿服裝都是日本牌子，飛抵日本後好想衝去便利店買牛肉餅。小野自小看不少日本片，過往曾參加大阪電影節，也曾拍日本片《落葉殺人事件》，所以覺得日本很親切。兩人跟日本觀眾交流後，發現他們對電影的評價，跟香港觀眾相似。卓導稱沒留在戲院觀察反應，「不敢看自己作品，剪輯時已看了一萬次，6月在上海首映後已沒再看，因為情節太揪心，驚影響情緒，無法做映後分享會」。

《年少日記》講述中學老師鄭Sir為了找出班上企圖自殺學生，不得不重新面對自己充滿暴力與遺憾的童年。《年》片在港未正式上映，早前於上海國際電影節、香港亞洲電影節放映，觀眾大讚，下月舉行的金馬獎更角逐最佳劇情長片、新導演、男配角（黃梓樂）、原著劇本（卓亦謙）及剪輯等共5獎。對於處男執導即獲好評，卓亦謙自言感覺不真實，稱成長階段從沒人稱讚，「（好評）完全消化不來，對攞金馬獎也完全無信心，只期待去台灣跟電影人交流」。

（即時娛樂）