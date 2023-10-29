KOLOR唔介意伍仲衡讀錯歌名 盧巧音曾被前輩歌手投以奇怪眼光 (15:33)

劉以達有興趣跟新一輩交流合作，又向新人派貼士，提醒如果以組合形式出道，最好大家都是喜歡同類型的音樂，當創作時較易溝通。（鍾偉茵攝）

本地多支樂隊組合及唱作新力軍，昨晚（28日）出席於九展舉行的「未來音樂選TONE Music Awards 2023頒獎典禮」。有分角逐獎項的單位包括KOLOR、The Hertz、麗英、per se、Lolly Talk成員吳倩怡（Sinnie Ng）等先行紅地氈，大會邀請盧巧音、劉以達、樂隊廿四味成員Phat（陳偉雄）擔任頒獎嘉賓。

盧巧音在台上分享，見到現場不少新人，令她勾起20年前，參與某電台音樂頒獎禮的往事：「當年30歲，在後台我與其他年輕歌手玩到飛起，被前輩歌手用奇怪眼光望着我們，覺得我們傻的。今（昨）晚見到好多新面孔，都見到好多『傻人』，因為如此辛苦，若不是傻，點解會入行？」

盧巧音受訪時解釋，在後台遇到很多青春新一輩，笑言嘈吵度像她當年一樣，才有感而發。她承認自千禧年後，出歌愈來愈困難，她說：「皆因市場擴大但競爭也大，不過好多新人仍然好有火，他們辛苦地創作出好多好作品，值得嘉許，如有機會都想與一齊合作。」

盧巧音要為12月舉行的小型音樂會準備，開心能與粉絲見面。她留意近期行業復蘇，好多歌手或組合爭取檔期，在大小場地做演出，形容對樂壇是好事，盼明年物色到較大場地再開騷。

KOLOR歌曲《52赫茲》，獲大學生一人一票選出，奪得「香港音樂年度大獎」及「香港音樂年度十大」第2位，另與ToNick合唱的《無雙》則奪第5位，成績不錯。KOLOR指入行多年，仍然獲大學生投票支持得獎，特別意義重大和榮幸，以後隨感覺繼續創作不同類型歌曲。

主音Sammy（蘇浩才）與太太盧巧音同場，不過所得獎項則由另外嘉賓頒發，沒有夫婦同台。他笑着說：「如果大會安排由太太頒獎給我，就太戲劇性！」其他隊友即起哄，提議應頒Sammy「最佳老公」奬，笑言此獎每個男人都想得到，而且意義更大。

提到早前伍仲衡在CASH記者會公布頒獎禮入圍名單，錯讀歌名《52赫茲》惹熱議。KOLOR表示當日記者會他們也在場，沒有介意，又指多年來無論隊名或歌名，也常被讀錯或串錯字，他們曾被認錯為ToNick，全部都一笑置之。

另一位頒獎嘉賓，達明一派的劉以達在紅地氈向司儀表示，足足花兩晚時間，聽勻超過45首入圍年度十大的作品，部分令他留下印象。加入樂壇近40年的他認為，現代音樂人很幸福，因資源比以前多。他有興趣跟新一輩交流合作，又向新人派貼士，提醒如果以組合形式出道，最好大家都是喜歡同類型的音樂，當創作時較易溝通。

女團Lolly Talk成員吳倩怡（Sinnie Ng），個人單曲有分入圍候選名單。Lolly Talk將於下月底舉行首次演唱會，Sinnie每日規律地排舞長達6小時，覺得好似返學，雖然辛苦但又開心，隊友間的默契亦愈來愈好。

除每日排舞，還鍛練體能積極備戰：「我們各自練唱，有戒食辛辣和和冰冷食物來養聲。為應付多首跳唱快歌，更相約去健身，身形瘦了少少，穿裙有點鬆動。」網民指Lolly Talk比COLLAR更快開演唱會，Sinnie認為兩隊風格不同，不能直接比較，反而並是肩作戰。

（即時娛樂）