東京電影節｜《性徒》開畫安倍遇刺 城定秀夫曾想棄映 (22:40)

日本片《我想被女高中生殺死》導演城定秀夫出道20年,影視作品逾百,最近獲第36屆東京國際電影節選為「焦點導演」,在影展上放映其中4部作品,包括《性徒》(Believers)、《無限制的愛》(Love Nonetheless )及《阿爾卑斯看台的外緣》(On the Edge of the Their Seats)等。《性徒》前日在東京有樂町角川戲院放映,城定秀夫與女主角北村優依現身與影迷交流,有影迷表示已看了該片多次,讓導演既驚訝又開心。

《性徒》改編自日本情色漫畫師山本直樹同名作品,講述在荒島戒色修行的3名男女無法壓抑不斷滋長的慾望,描繪人性的卑劣,故事涉及邪教團體,加上情慾內容,備受爭議。北村優依稱城定秀夫效率高,拍得非常快,但也會隨時改變拍攝方向。城定秀夫直認是出名快手的導演,試過3日拍一部戲,他解釋因有自己班底,而且團隊小,得幾個人,所以能靈活變通。他憶述拍攝《性徒》時,連續4日落下大雨,只好變陣。

談到《性徒》有邪教、色情等元素,城定秀夫指沒因題材敏感而猶豫開拍,戲中也沒將焦點放在邪教方面,而是集中在男女主角的感情,拍攝情慾戲前也會跟演員詳細溝通。他又謂過往大多是漫畫及小說商向他提議翻拍成電影版,唯獨《性徒》是他主動表示想拍,因他是原著的粉絲。

北村優依戲中全裸演出,坦言接拍《性徒》是艱難決定,去試鏡也不容易,但自覺已盡力。

《性徒》去年7月8日上映,當天剛巧是前日揆安倍晉三遇刺身亡,當時有報道指疑兇親屬是邪教組織成員,由於《性徒》涉及邪教情節,城定秀夫表示當時想過立即取消放映。他表示小時候看着安倍晉三在其居住社區競選議員,感覺像鄰居,「不知道會變成這樣的悲劇」。

