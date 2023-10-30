東京電影節｜《性徒》開畫安倍遇刺 城定秀夫曾想棄映 (22:40)

日本片《我想被女高中生殺死》導演城定秀夫出道20年，影視作品逾百，最近獲第36屆東京國際電影節選為「焦點導演」，在影展上放映其中4部作品，包括《性徒》（Believers）、《無限制的愛》（Love Nonetheless ）及《阿爾卑斯看台的外緣》（On the Edge of the Their Seats）等。《性徒》前日在東京有樂町角川戲院放映，城定秀夫與女主角北村優依現身與影迷交流，有影迷表示已看了該片多次，讓導演既驚訝又開心。

《性徒》改編自日本情色漫畫師山本直樹同名作品，講述在荒島戒色修行的3名男女無法壓抑不斷滋長的慾望，描繪人性的卑劣，故事涉及邪教團體，加上情慾內容，備受爭議。北村優依稱城定秀夫效率高，拍得非常快，但也會隨時改變拍攝方向。城定秀夫直認是出名快手的導演，試過3日拍一部戲，他解釋因有自己班底，而且團隊小，得幾個人，所以能靈活變通。他憶述拍攝《性徒》時，連續4日落下大雨，只好變陣。

談到《性徒》有邪教、色情等元素，城定秀夫指沒因題材敏感而猶豫開拍，戲中也沒將焦點放在邪教方面，而是集中在男女主角的感情，拍攝情慾戲前也會跟演員詳細溝通。他又謂過往大多是漫畫及小說商向他提議翻拍成電影版，唯獨《性徒》是他主動表示想拍，因他是原著的粉絲。

北村優依戲中全裸演出，坦言接拍《性徒》是艱難決定，去試鏡也不容易，但自覺已盡力。

《性徒》去年7月8日上映，當天剛巧是前日揆安倍晉三遇刺身亡，當時有報道指疑兇親屬是邪教組織成員，由於《性徒》涉及邪教情節，城定秀夫表示當時想過立即取消放映。他表示小時候看着安倍晉三在其居住社區競選議員，感覺像鄰居，「不知道會變成這樣的悲劇」。

（即時娛樂）