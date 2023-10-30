樂隊Pandora開騷感慨萬千 唱《重聚那一天》獻移居外地朋友 (21:40)

Pandora以《前進號》感謝樂迷在過去5年的支持，過程中有高低起跌，Pandora從絕望裏站起來，選擇鼓起勇氣繼續征途。（大會提供）

樂隊Pandora首個專場演唱會《Galaxy Within 2023》，昨晚（29日）假九展Music Zone舉行。成軍逾10年、正式出道5年，Pandora和樂迷走過年月更迭，他們終於踏上專屬舞台，不少樂迷亦引頸以待，門票更於公開發售當天火速售罄。

Pandora獻唱多首歌曲跟樂迷又唱又跳後，他們感觸提到近年不少人選擇移居外地，包括他們的好友與樂迷：「過去1年，都好多朋友同我哋講，可能係最後一次睇Pandora嘅騷，因為好多人都要移民。大家都知，最近好多身邊嘅朋友移民，所以嚟緊呢首，都好想送畀我哋身邊三個都移咗民嘅朋友，希望大家幫我用電話拍低，等佢哋都可以睇到！送畀大家《重聚那一天》。」接着又獻唱《隱形遊樂場》，以歌聲祝福在他方的樂迷，場面感動又溫馨。

唱畢，Pandora說：「嘩，好Heavy呀！咁Heavy應該做啲咩好呀？」台下即大叫「除衫」他們笑謂：「唔好啦，唔好搞嗰啲嘢，我哋玩吓啦不如！」

Pandora以《前進號》感謝樂迷在過去5年的支持，過程中有高低起跌，Pandora從絕望裏站起來，選擇鼓起勇氣繼續征途。他們說：「你哋真係好正，太美好啦呢個moment！頭先未開場之前，我哋喺後面都聽到你哋叫，真係好正！」

安歌部分，Pandora再次登場，然後唱出《等妳願意》，憑歌寄意感謝樂迷無條件的支持與愛護，又請樂迷繼續陪伴他們成長。Pandora感謝麗英親手編帽打氣，自爆麗英曾誤會Tony與阿勤是BL關係，台下即大叫「咀佢」，場面搞笑。他們說：「真係好開心，多謝你哋，冇諗過我哋可以咁快賣晒啲飛，希望下次可以喺大啲嘅場唱畀大家聽，你哋嚟唔嚟先？」

（即時娛樂）