時尚達人林皓霆離世 飽受情緒病煎熬 終年35歲 (00:25)

朋友在林皓霆的Ig公告他的死訊。（網上圖片）

時裝界KOL、寰亞旗下藝人林皓霆（Charles）於10月30日情緒病煎熬輕生，終年35歲，林皓霆所屬公司寰亞向傳媒證實他的死訊。

內容如下：

「致各位愛護Charles林皓霆的朋友

我們懷著沉重的心情告訴大家，寰亞旗下藝人林皓霆於2023年10月30日離開了我們，結束35年短暫的人生，任何言語都無法表達我們的悲痛。

近年皓霆一直飽受情緒病煎熬，他一直以積極態度面對，突然傳來噩耗，家人和朋友一時間都難以接受。希望傳媒能夠給予空間，好讓家人先處理皓霆的後事及面對這艱難的時間，寰亞亦會盡全力向其家人和朋友提供一切協助。

希望大家能一直記掛著皓霆在時尚界努力展示的魅力和熱誠。如各界需要有任何形式的心理支援或幫助，請記緊尋求專業人士的協助，讓身邊的人知道你的困難。

願Charles安息!

寰亞藝人管理有限公司

日期：2023年10月31日」

林皓霆的個人Ig也由他的朋友公布死訊，寫道：「懷着萬分的不捨和痛心，我們很遺憾地告知大家，我們親愛的林皓霆 Charles 於10月30日離開了大家。這是一個難以接受的事實，作為他親愛的家人和朋友，我們相信他已經到了一個自由和寧靜的地方，享受真正的快樂。Charles 善良，單純而才華洋溢，也是我們心目中永遠風度翩翩的王子，他總是為身邊的人帶來歡樂和溫暖；我們將會深深懷念他。懇請大家在此刻給予他家屬和身邊人最大的空間和寧靜療養。我們也會不負他所望，好好照顧自己，好好經營每一天。一群永遠愛着Charles 的好朋友」

林皓霆近日跟好友蔡穎恩（Evelyn）合作主持網上節目《衫P》，於上周日（26日）最後公開露面出席品牌活動。

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（即時娛樂）